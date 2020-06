Entre Donald Trump et Twitter, la relation est un peu particulière. Le président américain se sert du réseau social pour partager de nombreux messages, et le réseau social, lui, se retrouve à gérer des tweets parfois racistes, ou parfois de la désinformation. C’est pour cette dernière raison que, jeudi 18 juin, Twitter a associé une étiquette « média manipulé » à une vidéo partagée par Trump.

L’objectif de Trump était-il de démontrer que CNN détournait des images dans le seul but de discréditer ses électeurs, jugés racistes ? Probablement. Dans la vidéo que le président américain a partagée sur Twitter, on observe deux enfants, le premier est un enfant noir qui fuit le second, un enfant blanc. Le tout est accompagné d’une bande sonore qui sème l’inquiétude et surtout, un bandeau de CNN précisant que c’est un électeur raciste de Donald Trump qui fait fuir la personne de couleur. À la fin de la vidéo, un slogan apparaît, indiquant « L’Amérique n’est pas le problème. Les fausses nouvelles le sont ».

La vidéo originale est connue du web puisqu’il s’agit, en réalité, de deux enfants qui se retrouvent et s’amusent ensemble. Le contenu détourné a donc rapidement été étiqueté par Twitter comme étant manipulé. Cette décision de la part du réseau social n’est pas la première du genre : Twitter avait déjà ajouté des étiquettes pour corriger des informations erronées dans les tweets du président. En mars dernier, c’était même une vidéo simplement retweetée par le président qui avait bénéficié de l’étiquette pour la toute première fois.

Two toddlers who ran toward each another and hugged in a viral video have a “special friendship,” their parents say.

In a recent video call, one of the boys signed off by saying “I love you!” to his best friend. https://t.co/glwEzzV8Pf #CNNSesameStreet pic.twitter.com/fUvXqA5AbD

— CNN (@CNN) June 6, 2020