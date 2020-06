En décembre 2017, Facebook a donné la possibilité de partager une collection personnelle avec une liste d’amis Facebook sélectionnés individuellement. Les collections Facebook permettent aux utilisateurs d’organiser et sauvegarder le contenu qu’ils croisent sur la plateforme. Elles sont désormais plus généralement partageables. L’entreprise a annoncé qu’elle teste actuellement cette nouvelle option sur le marché américain.

Auparavant, il fallait faire défiler une liste d’amis Facebook ou effectuer une recherche pour choisir les utilisateurs autorisés à consulter une collection. Un nouveau bouton est maintenant disponible pour la partager avec un groupe d’utilisateurs plus important. Cette fonction permet également de filtrer l’audience de partage, soit public, soit entre tous les amis, soit entre quelques contributeurs, soit à soi-même.

New – .@facebook shared #facebookcollections. Can share links, photos, posts, etc., which can be ‘followed’. #curatedcontent pic.twitter.com/Oah4eXW9dz

— whimchic (@whimchic) June 13, 2020