Le boom qu’a connu Twitch, et l’industrie du gaming de manière générale, pendant le confinement, a attiré de nouveaux acteurs sur la plateforme. Aujourd’hui le réseau Twitch n’est plus seulement réservé aux amateurs de jeux vidéo, les musiciens y trouvent également leur compte, avec ce format de live qui leur permet de générer des revenus malgré les mesures de distanciation sociale.

Une tendance née avec la crise du Covid-19, mais pas que…

Cette nouvelle vague a été appuyée par la démarche de Kenneth Charles Blume III le 27 mai 2020. Ce DJ de 29 ans originaire de Greenwich, également connu sous le pseudonyme de Kenny Beats, a ressenti le besoin de s’exprimer après l’assassinat de George Floyd. Il a choisi Twitch, le réseau social détenu par Amazon, pour diffuser sa performance en live. Deux heures de son pour laisser exprimer sa colère et le début d’une nouvelle tendance : les musiciens s’approprient Twitch.

Cette seule performance musicale a permis à Kenny Beats d’accumuler plus de 100 000 abonnés en quelques jours. À chaque live, des milliers de personnes se connectent pour le suivre et l’entendre parler de sa démarche artistique et pour comprendre ses interactions avec les musiciens et les autres producteurs. Longtemps stigmatiser comme étant le réseau social des gamers, Twitch est en passe de s’imposer dans l’industrie musicale.

Twitch a conquis le cœur des musiciens

De plus en plus de musiciens débarquent sur Twitch. Il faut bien reconnaître que la fermeture des boîtes de nuit aide à faire émerger ce mouvement. Selon Sophie Hawley-Weld, membre du binôme Sofi Tukker :

“Je ne pense pas que nous ayons déjà connu une croissance aussi importante du nombre de nos fans sur un autre réseau social. C’est un truc de dingue. Notre communauté est bien présente sur Twitch. C’est un réseau social particulier, où on se retrouve pour créer des liens et interagir les uns avec les autres. C’est beaucoup mieux pour construire une communauté solide”.

On peut constater que chaque réseau social a sa propre identité : ce que YouTube est pour les vidéos, Instagram pour les photos et TikTok pour les mèmes, Twitch est sur le point de le devenir pour les performances en direct. Les chiffres sont excellents chez Twitch : 27 millions d’heures de visionnage au mois de mai 2020. Nous connaissons aujourd’hui le poids du secteur média d’Amazon : 500 milliards de dollars.

La musique fait désormais partie des sujets les plus plébiscités par les utilisateurs de la plateforme. Selon Mike Olson, responsable de la musique chez Twitch :