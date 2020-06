Carrefour a dévoilé la mise en place de sa propre marketplace alimentaire, rapporte L’Usine Digitale. Disponible depuis le début du mois de juin, elle entre dans le projet du géant de la distribution qui s’est lancé dans une véritable transition digitale.

Des produits recherchés mis en avant

Cette annonce intervient seulement quelques jours après que Carrefour ait mis en place la commande vocale pour effectuer ses courses en ligne. La marketplace a été développée en collaboration avec Mirakl, l’un des leaders mondiaux des places de marché, qui a par exemple travaillé avec La Poste pour la mise en place de sa propre plateforme.

Les catégories de produits concernées ce nouveau programme sont l’épicerie, les boissons, l’hygiène et la beauté ainsi que l’animalerie et la puériculture. Surtout, la place de marché va proposer des biens qui sont de plus en plus recherchés par les consommateurs : bio, sans sel, sans gluten, naturels et locaux.

Alors que la crise de Covid-19 frappe de plein fouet le domaine du retail, Carrefour continue sa digitalisation avec une marketplace bénéfique à tous les concernés. Ses clients vont ainsi avoir accès à davantage de produits frais et sains, Carrefour va pouvoir proposer une offre encore plus complète et enfin, les entreprises pourront accéder à un nombre de clients très important grâce à la popularité du géant français. Ce dernier explique :

« Grâce à cette place de marché en ligne, Carrefour favorise ainsi l’accès à une offre complémentaire tout en permettant à des vendeurs partenaires de proposer leur catalogue sur son site. En cette période difficile pour les commerçants, Carrefour met à disposition des commerçants cette marketplace alimentaire leur faisant ainsi profiter d’une visibilité et de la croissance de trafic que génère aujourd’hui Carrefour.fr. »

La firme vise une centaine de marchands et 100 000 référence d’ici la fin de

l’année.

Devenir leader de la transition alimentaire

Au début du mois d’avril, Carrefour annonçait également un partenariat avec Uber Eats. Pensé pour faire face à la pandémie, il permet aux clients de se faire livrer leurs courses par les chauffeurs de l’entreprise américaine.

Carrefour a récemment multiplié les annonces et les collaborations, avec notamment le rachat de la startup Dejbox. Ces dernières entrent dans le cadre du projet « Carrefour 2022 », qui vise à faire du géant français un leader mondial de la transition alimentaire.