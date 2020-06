Nous connaissons tous TikTok, mais combien d’entre nous sont capables d’expliquer les rouages de son algorithme, l’ingrédient indispensable pour assurer le succès d’un réseau social ? Pas beaucoup. Ce fameux flux de vidéo baptisé “For You” est unique et dépend du profil de chaque utilisateur. TikTok vient de révéler les coulisses du fonctionnement de son système de recommandation.

Un algorithme qui prend en compte ce que vous créez

Le “jeune” réseau social fait son chemin petit à petit parmi les plus grands. Avec plus de 2 milliards de téléchargements, des offres publicitaires de plus en plus variées, une attention toute particulière à la désinformation, TikTok est entré dans la cour des grands. Jusqu’à présent nous n’avions que très peu d’informations sur son algorithme. Wired vient de révéler le fonctionnement de cet algorithme si particulier.

L’algorithme de TikTok est capable de prendre en compte les vidéos que vous aimez ou partagez, les comptes que vous suivez, les commentaires que vous laissez sous d’autres vidéos, mais aussi le contenu que vous créez. Toutes ces caractéristiques sur votre activité vont donner des indices à l’algorithme du réseau social pour vous proposer tel ou tel contenu. Notons que le système de recommandation de TikTok tient également compte des informations sur les vidéos, comme la description, la musique, ou encore les hashtags associés au contenu.

La personnalisation poussée à son maximum

D’autres informations sont également prises en compte pour vous proposer les vidéos que vous êtes les plus susceptibles d’aimer. C’est par exemple le cas de vos préférences linguistiques, le pays où vous résidez, ou même le type d’appareil que vous utilisez. Néanmoins, TikTok précise que ces derniers facteurs ont moins de poids dans le système de recommandation que votre activité ou les vidéos que vous créez, qui elles sont prises en compte en premier lieu. Voici dans les grandes lignes comment fonctionne l’algorithme de TikTok.

Dans le détail, d’autres paramètres sont pris en compte comme votre “watchtime“, le temps que vous passez à regarder une vidéo. Est-ce qu’un utilisateur regarde une vidéo du début à la fin ? Cela aura une importance et sera considéré comme un indicateur pour l’algorithme. Un point très intéressant a été dévoilé par TikTok : l’algorithme ne valorise pas davantage les comptes les plus suivis. Cela signifie que les plus influenceurs de TikTok comme charli d’amelio, addison rae ou Zach King, n’ont pas plus de chances d’atteindre votre flux que n’importe quel autre utilisateur.

Au fil de votre utilisation, l’algorithme de TikTok s’adapte à votre comportement et fait évoluer les contenus que vous voyez si votre activité évolue également. Votre expérience est adaptée. Évidemment, lorsqu’un utilisateur démarre sur TikTok, l’algorithme n’a quasiment aucune information à son sujet. Il est capable d’anticiper ce “démarrage à froid”. Le réseau social demande au nouvel utilisateur de sélectionner des catégories d’intérêt pour adapter ses premières recommandations. TikTok est conscient que des vidéos trop proches les unes des autres peuvent conduire à une expérience limitée et trop homogène. Cette préoccupation est prise au sérieux.