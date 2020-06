Chaque jour, des milliers d’entreprises envoient des mails à leurs visiteurs et clients. Pour faciliter les envois et profiter de fonctionnalités comme l’automatisation, il est commun de passer par des outils d’email marketing comme Sendinblue, Mailchimp, Sarbacane, etc, notamment pour gagner du temps.

Il y a quelques semaines sur Product Hunt, une nouvelle plateforme a fait son apparition : Palabra. Cet outil zero code automatise les mails et permet d’envoyer des campagnes segmentées. Que ce soit pour accueillir de nouveaux clients, obtenir des retours ou simplement partager une offre, tout est possible avec Palabra. L’un des utilisateurs explique d’ailleurs “c’est le moyen le plus simple et le plus rapide pour mettre en place des mails automatisés. En 30 secondes, j’ai pu mettre en place un e-mail automatisé pour les visiteurs de notre site web qui ont utilisé notre formulaire de contact. Normalement, j’aurais utilisé Zapier, ce qui aurait pris plus de temps et j’aurais dû rédiger le mail à partir de zéro.”

Des mails automatiques créées en quelques minutes

Palabra propose de nombreux templates, avec des mails préécrits pour facilement débuter avec l’outil et envoyer les premières campagnes. En fonction des interactions des utilisateurs il est possible de créer diverses séquences emailing automatisées. Pour cela, Palabra se connecte à des outils comme Zapier, Typeform, Stripe, etc.

Parmi les actions en question, on peut citer : la recherche d’un produit et donc l’envoi d’une remise pour inciter à l’achat, mais aussi l’inscription à un événement, suite auquel il est possible d’envoyer un mail de remerciement.

Le fonctionnement de Palabra se fait grâce à de simples glisser déposer. Il faut définir une action (when), puis ce qui se passe (tasks) et enfin suivre les résultats.

Palabra est un outil freemium. L’offre gratuite donne la possibilité de créer 1 flux automatisé, mais se limite à 100 contacts. L’abonnement à 5 dollars par mois permet de créer 3 flux automatisés et bénéficier du support premium. Pour 15 dollars par mois, le nombre de séquences automatisées est illimité, les envois se font jusqu’à 500 contacts et un accès au support Premium est donné. L’abonnement à 35 dollars par mois, permet de créer un nombre illimité de séquences et d’interagir avec 2 500 contacts.

À l’avenir, Palabra espère créer un outil de marketing complet. Dans les prochains mois, les utilisateurs auront la possibilité d’envoyer des séquences mails automatisées, à un groupe précis d’utilisateurs, en fonction de plusieurs actions.