Sur un site, une application, il est commun d’utiliser des Divider. Il s’agit de formes personnalisées permettant de séparer deux sections. Il existe différentes formes comme par exemple, des vagues, un triangle etc. Les dividers apportent souvent une touche de fraîcheur sur un site.

Shape Divider est un site gratuit permettant de créer et exporter facilement des séparateurs SVG. Le projet a été créé par Karam Sihra et Gaurav Padia. Mis en avant sur Product Hunt début juin, l’outil a rencontré un certain succès et s’avère très pratique pour les designers et les développeurs.

Des éléments qui impactent un site

Le fonctionnement de l’outil est très simple. Il faut dans un premier temps choisir la forme désirée. L’outil en propose 10. Ensuite, il est possible d’ajouter de la couleur à la forme choisie. La hauteur et la largeur peuvent être modifiées, afin d’obtenir le séparateur souhaité. Shape Divider permet également de retourner la forme, l’inverser ou encore d’ajouter le divider en bas ou en haut de la page. La forme peut être visualisée sur mobile, desktop ou encore tablette.

Une fois le divider créé, le code personnalisé est accessible. Il suffit de copier ce dernier, et le coller dans la section du site où le séparateur doit apparaître. Il est aussi possible de télécharger la forme au format SVG.

Shape Divider est un outil très intuitif, qui a pour objectif d’aider et faciliter la création de ces formes personnalisées. À l’avenir, d’autres formes devraient être ajoutées !