Le User Generated Content (UGC) est aujourd’hui un élément essentiel des stratégies des entreprises. L’UGC c’est du contenu publié par les clients d’une entreprise ou utilisateurs d’un service sur les réseaux sociaux. Souvent positifs, ces retours permettent de comprendre plus en détails l’audience, de partager facilement du contenu pertinent et d’augmenter l’engagement ! Autre type de contenu essentiel de nos jours, la vidéo. L’association de la vidéo et de l’UGC semble donc être un bon combo !

Des vidéos de qualité pour des témoignages clients pertinents !

Ziggeo est un outil, qui permet l’enregistrement, l’hébergement, la personnalisation et le partage de vidéo, générées par les utilisateurs. Une solution pratique pour collecter facilement des enregistrements de qualité. C’est un outil qui correspond parfaitement aux besoins des RH et des équipes commerciales souhaitant entrer en relation avec des prospects, recueillir des témoignages etc, le tout sans s’équiper d’un réalisateur et dépenser des fortunes ! L’outil s’intègre très facilement à un site ou une application, grâce à un enregistreur vidéo, accessible par navigateur.

Une fois sur l’outil, il suffit de définir le profil des vidéos, à savoir le ratio et la résolution souhaités. Il est possible d’en définir plusieurs, en fonction des besoins. L’onglet “Video Streams” permet de regarder les vidéos téléchargées. La vidéo initiale apparaît en premier, puis en fonction des profils de vidéos définis, d’autres vidéos apparaissent en dessous.

Ziggeo permet aussi d’ajouter des filigranes, logos ou des masques aux vidéos, ainsi que des filtres, comme celui en noir et blanc. Ziggeo s’intègre avec de nombreux outils répartis en différentes catégories comme Zapier, WordPress etc. Toutes les vidéos sont hébergées par Ziggeo sur Amazon Web Services.

Un accès à vie à Ziggeo , à petit prix !

Ziggeo est un outil payant. Grâce à un deal via Appsumo, l’outil peut être acheté et accessible à vie pour seulement 69 dollars.

L’offre Single offre 100 minutes d’enregistrement vidéo par mois, et la lecture de 5 000 minutes par mois, ainsi qu’un accès à Ziggeo pour 3 personnes, pour 69 dollars au lieu de 6000 dollars.

Double à 138 dollars au lieu de 7200 dollars permet l’enregistrement de 250 minutes et la lecture de 15 000 minutes par mois, et offre un accès à 10 utilisateurs. Enfin, l’offre Multiple vendue à 207 dollars au lieu de 8400 dollars permet 500 minutes d’enregistrements et 30 000 minutes de lectures par mois et donne accès à Ziggeo pour un nombre illimité d’utilisateurs.

