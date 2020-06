C’est ce mardi 16 juin 2020 que WeTransfer a annoncé le lancement de la nouvelle version de son application permettant de créer des présentations et des diaporamas. Baptisée “Paste 2.0”, celle-ci intègre de nouveaux outils facilitant la création de diapositives designs et soignées. L’objectif : concurrencer directement la référence du domaine, PowerPoint.

De nouveaux outils pour faciliter la création

C’est pour répondre à la “demande croissante d’une interface plus souple, plus riche et plus structurée” que WeTransfer a offert une refonte majeure à son outil de création de présentations, Paste. Désormais baptisé “Paste 2.0”, celui-ci intègre pléthore de nouveaux outils de mise en page ainsi que de nouveaux modèles de diapositives avec davantage d’options de personnalisation.

Dans les nouveaux outils et nouvelles fonctionnalités disponibles, on retrouve notamment une intégration simplifiée ; vous n’aurez plus qu’à copier/coller n’importe quel type de fichier (lien, GIFs, vidéos, fichiers Google Sheets et Google Docs, profils Instagram, etc) pour l’intégrer à votre présentation. Vous pourrez également définir des paramètres pré-enregistrés pour appliquer la charte graphique de votre entreprise (typographie, couleurs, logos, etc) à chaque nouvelle présentation en seulement un clic.

Parmi les plus importantes nouveautés apportées par Paste 2.0, on retrouve également “Bento”, qui consiste en un moteur de mise en page intelligent. Grâce à lui, les nouveaux éléments que vous ajouterez s’ajusteront en temps réel à vos slides pour leur offrir une mise en page cohérente et design. Aussi, grâce à la nouvelle vue en storyboard, vous pourrez modifier le design de plusieurs diapositives en une seule fois.

Enfin, Paste 2.0 mise encore davantage sur l’aspect collaboratif en améliorant ses paramètres de collaboration. Désormais, vous pourrez assigner n’importe quel membre de votre équipe à des diapositives précises, partager vos retours à travers des commentaires ou donner votre avis rapidement à travers une fonctionnalité de réaction.

Avec Paste 2.0, WeTransfer s’attaque à PowerPoint

À l’origine, Paste a été créé en 2017 par FiftyThree, entreprise dont les actifs ont été acquis par WeTransfer en août 2018. Aujourd’hui, en 2020, cet outil de création de présentations serait utilisé par plus de 40 000 équipes selon Georg Petschnigg, co-fondateur de FiftyThree et directeur de l’innovation chez WeTransfer.

Avec cette nouvelle mise à jour majeure, l’entreprise a souhaité améliorer son outil en misant tant sur l’aspect créatif, que sur l’aspect collaboratif. L’objectif, à terme, serait évidemment de concurrencer le géant du domaine qui n’est autre que PowerPoint. Si le chemin semble encore long, on ne peut que constater qu’avec Paste 2.0, WeTransfer a délivré un produit abouti et innovant dans son approche, qui facilite et accélère grandement la création de présentation, sans pour autant sacrifier l’aspect de création et de design.