Le digital est en train de changer la donne dans de nombreux domaines d’activité. Si les entreprises sont impactées depuis plusieurs années, le monde de l’enseignement supérieur est lui aussi bel et bien concerné. La crise sanitaire du Covid-19 que nous venons de traverser a probablement contribué à cette accélération. L’EM Normandie fait le constat qu’aujourd’hui, la transformation digitale occupe une place centrale au sein des grandes écoles et des universités.

Les enjeux sont nombreux : enseignement à distance, accessibilité de cours d’excellence partout dans le monde, transformation des acteurs de l’enseignement supérieur en véritables ambassadeurs de leur école… Une table ronde est organisée le 25 juin à 18h par l’EM Normandie en direct sur Zoom. Siècle Digital est justement partenaire de ce webinar. L’occasion pour Valentin Blanchot, rédacteur en chef, d’animer un débat autour des grands enjeux du numérique qui concernent directement le monde de l’enseignement supérieur. Pour débattre de ce sujet, plusieurs invités seront présents :

Elian Pilvin, directeur général de l’EM Normandie

Rémy Challe, directeur général de l’EdTech France

Stéphanie de Bazelaire, CDO de l’EM Normandie

Olivier Lamirault, directeur EdTech à l’EM Normandie

Ce webinar sera également l’occasion d’aborder le sujet des nouvelles expériences de l’apprentissage. La période de confinement que nous venons de traverser a mis en lumière l’importance du numérique pour une grande école comme l’EM Normandie. Si la digitalisation des process a permis d’assurer la continuité pédagogique, il y a encore de nombreux sujets sur lesquels l’enseignement supérieur doit se transformer. Si la pratique du e-learning existe depuis longtemps, la stratégie digitale des écoles peut aller beaucoup plus loin et permettre de repenser la collaboration entre les populations, étudiants, professionnels, enseignants.

La transformation digitale doit également permettre de repenser l’expérience internationale des candidats et des étudiants. Avec ses 5 campus à travers l’Europe (Caen, Le Havre, Paris, Dublin et Oxford), l’EM Normandie est bien placée pour aborder ce sujet. Comment recruter des étudiants étrangers ? Le numérique est évidemment la clé de voûte pour une stratégie efficace. Demain nous pourrions imaginer des challenges virtuels interactifs et inter-campus.

L’EM Normandie veut également faire le lien entre ses propres process de digitalisation et les compétences nécessaires à ses étudiants pour intégrer le monde du travail. C’est en tout cas la vision et l’ambition du directeur général de l’école qui s’adresse directement aux candidats de 2020 en leur disant que :

“Votre génération devra surmonter et trouver les réponses à tous ces changements de modèle, à toutes ces problématiques que l’humanité va rencontrer. Sociales, sociétales, environnementales, médicales… Intégrer une grande école comme l’EM Normandie, c’est participer à cette réflexion sur ce que doit être notre société de demain”.

L’école normande s’engage à accompagner et à donner tous les outils et les concepts qui permettront à ses étudiants de réfléchir et de proposer de nouveaux modèles au sein des entreprises qu’ils intégreront. Tout cela se fera à travers une pédagogie innovante, et notamment grâce au numérique. C’est aussi cela la transformation digitale d’une grande école. Pensez à vous inscrire au webinar du 25 juin, le nombre de places est limité.