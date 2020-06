Cet article originellement publié en février a été mis à jour car une offre exclusive et temporaire vient d’être publiée sur l’outil (voir l’opportunité en fin d’article).

Lorsqu’on gère un site e-commerce, la création de publicités à destination des réseaux sociaux, peut s’avérer être un casse-tête. Mais à présent grâce à Vidyou, c’est très simple. Cet outil permet de transformer votre catalogue produit en publicités vidéo HD. En plus de cela l’outil automatise tout le processus et réalise également des mises à jour automatiques en fonction de vos besoins. Vous n’avez ainsi plus besoin de gérer la création de vidéos une par une.

100 000 produits se transforment en vidéos en moins d’une minute

Les vidéos créées peuvent être diffusées sur Facebook, Instagram, Snapchat ou encore TikTok. Les formats sont respectés et s’adaptent en fonction des emplacements publicitaires. L’idée étant d’utiliser les flux produits, disponibles via XML URL, Google Merchant Center Feed URL, Facebook Product Catalog URL ou Google Sheets.

Même si les prix de votre site varient, vous n’aurez rien à faire. En effet, l’outil met automatiquement à jour les vidéos créées.

Par ailleurs, il est également possible de programmer des mises à jour automatiques, via le dashboard Vidyou.

Au total, plus d’une centaine de modèles de templates sont disponibles. Enfin, si vous souhaitez profiter d’une expérience unique, il est possible de demande la création d’un template unique à votre marque.

L’outil est aujourd’hui utilisé par des marques de renoms à l’image de l’OREAL, Jeep ou encore Alfa Romeo.

Un deal exclusif et temporaire pour acheter Vidyou en une fois pour moins de 50$

Côté prix, il est possible d’utiliser Viyou gratuitement pour tester l’outil. Ensuite 4 formules sont proposées :

Small Pack à 75 dollars par mois, qui offre la création de 100 vidéos

Medium Pack à 250 dollars par mois, avec lequel il est possible de créer 1 000 vidéos

Large Pack à 500 dollars par mois qui permet la création de 5 000 vidéos, un template propre à la marque, un export en JPG et GIF, un onboarding specialist et un success manager dédiés ou encore l’accès à l’API

XL Pack à 800 dollars par mois offre les mêmes avantages que le large pack, mais permet de créer 10 000 vidéos

Toutefois, via Appsumo, il est possible de bénéficier d’une offre temporaire pour moins de 50$ en une fois avec accès à vie : 500 crédits vidéo par mois et l’accès aux fonctionnalités avancées. Une sacrée opportunité !

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.