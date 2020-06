De nos jours, de nombreux sites proposent du contenu gratuit. Cependant, pour faire la différence et montrer une expertise, du contenu payant est également proposé aux lecteurs. La gestion d’un site avec du contenu premium, afin de générer des revenus récurrents n’est pas toujours une chose simple.

C’est pourquoi, SubHub a été créé ! Cet outil permet à n’importe la création, l’hébergement et la gestion de site avec abonnement. Un outil pouvant être utilisé par des experts en marketing proposant des formations, mais aussi des professeurs de yoga etc. SubHub rappelle un outil similaire, uniquement disponible sur WordPress, le plugin WishList.

Des abonnements en tout genre

La plateforme est très simple d’utilisation. Tous les abonnements peuvent être gérés à partir d’un seul et même endroit. SubHub propose un éditeur pour créer des pages d’accueil pour vos abonnés. L’éditeur permet de modifier la couleur de la page, la police, mettre le logo d’une entreprise, ajouter des intégrations. Le contenu peut être modifié à n’importe quel moment, tout comme les images, les boutons…

Ensuite, il faut mettre en place un abonnement. SubHub permet de créer un site avec des niveaux d’abonnement différents. Pour cela, il faut créer des groupes de membres, afin de lister les différents types d’abonnement. Ensuite, chaque abonnement doit être personnalisé avec la fréquence (annuelle, mensuelle…), la durée de la période d’essai gratuite etc.

Un outil simple à utiliser

À présent vient le tour de la création de contenu ! Dans SubHub le contenu est divisé en deux parties : Catégories et Articles. Tous les contenus peuvent être publiés directement ou bien programmés à une date bien précise. Le contenu peut être accessible à tous les membres, ou bien seulement aux abonnés Premium par exemple.

SubHub propose également des boutiques, via lesquelles il est possible de vendre, physiquement ou digitalement des produits. Les paiements peuvent se faire en carte bleue, et dans plusieurs devises grâce à Stripe et Paypal.

Enfin, grâce à diverses intégrations dont une avec Google Analytics, il est possible d’obtenir des rapports complets afin de suivre les performances du site.

Un accès à vie à SubHub pour moins de 100 dollars

SubHub est un outil payant. Grâce à un deal avec Appsumo, il est possible de profiter d’un accès à vie à l’outil. La formule Single à 99 dollars au lieu de 479 dollars permet à un site de profiter du système d’abonnement et avoir 300 membres. Double à 198 dollars, permet d’intégrer SubHub à un site et avoir 600 abonnés. Enfin, Multiple proposé à 297 dollars au lieu de 989 dollars permet de mettre en place les abonnements sur un site, et de bénéficier d’un nombre illimité d’abonnés.

