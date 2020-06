Cela faisait un petit moment que HTC n’avait plus rien présenté en matière de réalité virtuelle. Si nous pouvions nous attendre à avoir des nouvelles du projet Proton lors de la conférence du 15 juin 2020, il n’en fût rien. HTC a dévoilé Vive XR, une suite de logiciels que l’on pourrait comparer à la suite Microsoft 365, en mode réalité virtuelle.

5 grandes applications pour une expérience en réalité virtuelle

La suite Vive XR a été pensée non seulement pour répondre aux besoins professionnels et sociaux de ses utilisateurs. Notons tout de même si Vive XR propose des logiciels en réalité virtuelle, vous pourrez tout de même en profiter si vous n’avez pas l’équipement nécessaire, sur un simple d’ordinateur ou de smartphone. Notons que vous pourrez utiliser n’importe quel casque de réalité virtuelle pour profiter de cette nouvelle expérience. La suite Vive XR ce sont cinq grandes applications : Vive Sync, Vive Campus, Vive Sessions, Vive Social et Vive Museum.

Dans le détail, Vive Sync est un service de collaboration développé par HTC. Une sorte de Slack avec une touche de réalité virtuelle. Cette application est actuellement en bêta ouverte. Vive Sessions est une plateforme de visioconférence virtuelle qui se base sur le système Immersive VR Education, qui permet d’accueillir jusqu’à 50 personnes par espace virtuel.

La réalité virtuelle peut-elle faire la différence ?

Le Vive Campus, alimenté par VirBELA, permettra à 2 500 personnes d’apprendre à distance sur un campus virtuel. Une solution qui pourrait intéresser de nombreuses grandes écoles pour la rentrée prochaine. Évidement, vous pourrez tout de même faire une petite pause sur un banc virtuel. Des applications professionnelles vous l’aurez compris, mais pas que !

La suite Vive XR a également des aspects sociaux et c’est une caractéristique de plus qui la différencie de la suite Office de Microsoft. Vous pourrez utiliser Vive Social, une sorte de réseau social basé sur la célèbre plateforme VRChat. Vous pourrez aussi faire des “sorties entre amis” virtuelles avec Vive Museum et découvrir des œuvres d’art au cours d’expositions artistiques.

Selon Alvin Wang Graylin, président de HTC en Chine :