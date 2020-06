OpenAI est une société qui a développé un logiciel très performant permettant de générer un texte comme si une vraie personne l’avait écrit. Ce programme a été cofondé par l’entrepreneur Elon Musk en 2015, dans le but de rendre l’intelligence artificielle bénéfique à toute l’humanité. Cela fonctionne sous forme de machine learning, qui apprend petit à petit comment écrit un humain. Aujourd’hui, la dernière version du programme, le GPT-3 est disponible pour les entreprises.

Lors du lancement de la première version du logiciel, les ingénieurs avaient peur de l’utilisation qui pouvait en être faite. Car OpenAI est par exemple capable d’analyser une phrase et de la continuer sur le même ton et avec les mêmes idées. En 2019, Jack Clark, chef des politiques du groupe OpenAI déclarait : « Nous devons effectuer des expérimentations pour découvrir ce qu’il peut et ne peut pas faire. Il nous faut plus de gens qui testent, pour mieux savoir ce que cela peut faire avec malveillance. »

Il semble qu’aujourd’hui de l’eau ait coulée sous les ponts, car la dernière version du programme est dévoilée aux entreprises. Pourtant elle est extrêmement performante. En revanche, tout le monde n’aura pas accès à ce programme comme l’explique Jack Clark : « Nous mettrons fin à l’accès de l’API pour des cas d’utilisation manifestement dangereux, tels que le harcèlement, le spam, la radicalisation ou les fakes news. Mais nous savons également que nous ne pouvons pas anticiper toutes les conséquences possibles de cette technologie, nous lançons donc aujourd’hui en version bêta privée, plutôt qu’en disponibilité générale. »

Les ingénieurs ont donc très peur de l’utilisation qui pourrait être faite de leur invention. Entre de bonnes mains, ce programme pourrait être utilisé pour combler des saisies dans un code informatique ou même pour étoffer une base de données. Mais seul l’avenir nous dira comment ce logiciel évoluera et qui en tirera parti.