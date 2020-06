Que signifie vraiment le fait d’opérer sa transformation digitale ? Si pour certains grands groupes et startups, l’innovation est inscrite dans leur ADN, les PME, forces vives de l’économie, n’ont pas toujours les clés pour prendre le virage du numérique.

Selon le guide exhaustif publié par Salesforce, leader mondial des logiciels de gestion de la relation client, la transformation digitale est un moyen simple, accessible à tous, de passer à la vitesse supérieure, de mieux faire connaître ses offres, ses spécificités et de faire entrer sa relation client dans une nouvelle ère.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez concrètement comment le numérique peut servir de levier pour atteindre vos objectifs. À ce jour, 45% des PME et des ETI n’ont pas de vision claire sur la transformation digitale de leur entreprise. Si l’exploitation des données est nécessaire pour opérer ce fameux virage, on observe que 61% n’ont à ce jour pas ou peu mis en place d’outils pour collecter les données de leurs clients. Par ailleurs, 87% d’entre eux estiment que la transformation digitale n’est pas une priorité.

En réalité, les freins qui empêchent les entreprises de sauter le pas et d’entamer une transformation digitale sont pluriels. Salesforce relève notamment les craintes liées à la cybercriminalité. Ainsi, 19% des dirigeants estiment que cet aspect est rédhibitoire quand ils réfléchissent à se lancer dans un projet de transformation. Pour écarter ce risque, il est nécessaire d’être équipé d’un outil capable de répondre à l’ensemble des points de blocage en matière de sécurité et s’insérer dans les normes des entreprises.

Il y a une question fondamentale à se poser avant d’entamer un tel processus : qui va endosser le rôle du transformateur ? Selon Salesforce, c’est à la direction générale d’orchestrer celle-ci et de mettre en place une feuille de route. L’implication de tous les employés est également primordiale pour espérer que la démarche aboutisse. Inutile de nommer un responsable pour décloisonner toute l’entreprise, c’est un travail d’équipe qui doit être mené conjointement, le décloisonnement des silos est par là même indispensable. Le guide revient sur l’importance de la circulation de l’information dans l’entreprise et au levier que cela représente en matière de gain d’agilité et de performance.

Le lecteur de ce livre blanc y trouvera également des éléments concrets sur les gains de productivité que les PME peuvent obtenir grâce à la transformation digitale. La thématique de l’automatisation des processus et tâches chronophages y est ainsi décortiqué.

Cette démarche permet notamment aux collaborateurs de se (re)concentrer sur leurs coeurs de missions et sur les tâches à forte valeur ajoutée : un commercial qui peut consacrer toute son énergie à l’écoute de son client, un professionnel du marketing libéré du travail de collecte des différentes données qui peut se focaliser sur le message… la transformation digitale remet le client au centre de l’organisation et de ses processus.