Pour apparaître parmi les premiers résultats de recherche sur Google, il est essentiel de travailler le SEO de son site internet. Pour cela, il faut créer du contenu pertinent, optimiser la structure de ce dernier, bien penser au méta-données, ainsi qu’à la structure des liens. Le maillage interne est d’ailleurs un point clé du SEO et permet à Google de facilement comprendre la thématique des autres pages. Les liens internes sont des liens hypertexte qui redirigent vers une autre page d’un site.

L’IA pour améliorer le maillage interne des sites !

Pour optimiser facilement le maillage interne d’un site, il existe des outils comme Link Whisper. Ce plugin WordPress, facilite la création de liens interne afin d’améliorer le positionnement d’un site dans Google. Un outil pratique pour les sites diposant d’un blog et toute personne rédigeant du contenu sur le web.



Grâce à l’intelligence artificielle, des liens internes sont directement suggérés au moment de la rédaction d’un article, dans WordPress. Ces derniers permettent au lecteur de plus facilement trouver le contenu d’un site et à Google de mieux référencer un site grâce à une structure des liens bien travaillée. Pour utiliser un des liens suggérés par l’outil, il suffit de copier la suggestion de lien et la coller à l’endroit suggéré.

En fonction du nombre d’articles d’un site et la pertinence du contenu existant, des dizaines de liens peuvent être proposés par rapport au contenu en train d’être rédigé.

Un outil pour remonter dans les résultats Google

De plus, Link Whisper permet également de trouver les pages ayant peu, voire pas du tout de liens internes pointant vers elles. Enfin, Link Whisper donne la possibilité de personnaliser les suggestions de liens internes, en ignorant par exemple certains mots ou expressions. L’outil aide également dans la recherche de liens brisés, afin de facilement les identifier et les réparer !

Enfin, des rapports complets sont fournis par l’outil afin d’améliorer en permanence le site, voir le nombre de liens internes et externes provenant de chaque article…

Côté prix, Link Whisper est un outil payant. Pour utiliser l’outil sur un site il faudra compter 77 dollars. Pour obtenir une licence sur trois sites, cela revient à 117 dollars. Enfin pour avoir une licence Link Whisper sur 10 sites, l’outil revient à 167 dollars par an.