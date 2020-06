La plupart des gens qui utilisent Google Docs, le font à partir de leur navigateur. Cela a l’avantage de ne pas prendre de place sur son ordinateur. En plus, il est possible de passer facilement d’un ordinateur à l’autre sans avoir à transférer tous ses documents. Les gains de temps et d’espace sont les arguments principaux de la suite de Google. Mais le principal défaut de cette méthode est l’obligation de mettre les documents que vous éditez dans des onglets. Le résultat ? On se retrouve tous à perdre le texte sur lequel on travaille, noyé dans les multiples onglets ouverts.

Il existe toutefois une solution qui simplifie grandement l’utilisation des services de Google. Pour cela il suffit de télécharger sur GitHub le logiciel « G Desktop Suite », développé à partir de Electron JS. Une fois sur votre ordinateur, le programme vous demandera de vous identifier dans votre compte Google. À partir de là, vous êtes dans votre espace Google Docs, Sheets, Slides et Drive. Le tout se trouve directement dans une interface en dehors du navigateur. Pour ce qui est de l’esthétique, elle reste identique à celle de Google.

Les avantages sont donc nombreux. On garde donc la totalité des atouts de Google Docs et donc la liberté de pouvoir changer d’ordinateur ou de périphérique, sans perdre ses documents. En plus de cela, on se retrouve dans un véritable logiciel, qui ne dépend pas de son navigateur. En ouvrant un nouveau document, on se retrouve véritablement avec une nouvelle fenêtre et non un onglet. Il s’agit du même principe que pour Word par exemple. Vous resterez donc dans le même environnement que votre navigateur, avec de tous les défauts en moins.

Ce logiciel, couplé à Google Docs a de quoi faire peur au géant Microsoft, car Google est parvenu à faire une suite bureautique très complète, gratuitement.