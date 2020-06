Au quotidien, il arrive d’avoir l’impression de passer son temps à gérer des outils et non des projets. Entre les échanges de mail, les outils pour collaborer avec les clients, ou encore une plateforme pour gérer les to-do et les tâches, cela fait beaucoup.

Nifty est un outil collaboratif qui permet de centraliser et gérer projets, équipes, objectifs et dossiers au sein d’une même plateforme. Nifty est une alternative à des outils comme Asana et Basecamp.

Une organisation simple des projets et des équipes

Une fois sur Nifty, il est possible d’accéder à des portfolios. Ces derniers sont des fichiers correspondants à divers projets, accessibles par une personne particulière ou une équipe. Ensuite, il faut créer des projets. Ces derniers sont créés autour d’étapes importantes, qui sont les objectifs devant être atteints dans le cadre d’un projet. Une étape se compose de tâches, qui peuvent être attribuées facilement, avec des dates butoires, des sous-tâches, l’insertion de documents ou encore des commentaires spécifiques.

Nifty permet également de suivre les tâches de chaque employé, l’avancement des projets, grâce à des onglets récapitulant toutes ces informations et permettant aux managers, d’obtenir en un seul clic, une vue complète de leurs équipes !

En plus d’être un outil de gestion de projet complet, Nifty est un véritable espace de travail. Tous les projets disposent d’une messagerie afin d’échanger avec une personne spécifique, un client ou bien l’ensemble des personnes travaillant sur ce dernier. Les messages peuvent facilement être transformés en tâches. Nifty propose également une intégration avec Zoom, afin de faciliter les réunions, directement au sein de l’outil.

Un outil complet pour gagner en productivité

L’onglet Docs permet de facilement éditer et collaborer sur des fichiers. Une intégration avec la suite Google est disponible. Il est ainsi possible d’utiliser Google Docs, sans avoir à quitter Nifty. Tous les fichiers ajoutés à la plateforme, seront agrégés dans l’onglet Fichiers, afin de facilement les retrouver.

Chaque utilisateur dispose d’un tableau de bord entièrement personnalisable pour chaque utilisateur et projet. Il suffit d’ajouter ou supprimer des widgets.

Un outil complet à 49 dollars seulement !

Mis en avant sur Appsumo, il est possible de profiter de Nifty à vie pour moins de 50 dollars.

L’offre Single permet d’accéder à toutes les fonctionnalités citées ci-dessus, ajouter 3 membres d’équipe et profiter d’un espace de stockage de 100 GB, pour 49 dollars au lieu de 1428 dollars.

Double à 98 dollars permet d’ajouter 6 membres et accéder à 200 GB de stockage. Enfin, Mutliple proposée à 147 dollars au lieu de 4284 dollars, permet à 9 membres d’utiliser l’outil et accéder à 500GB de stockage.