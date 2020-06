Au cours des dix dernières années, Google est devenu bien plus qu’un simple moteur de recherche et son succès ne fait que mettre en exergue la nécessité d’inclure des leviers marketing payants à sa stratégie digitale afin de se faire une place dans le paysage du e-commerce. En France, plus de 90 % du trafic des recherches provient actuellement du géant américain, signe de forte concurrence mais également de belles opportunités. Si les résultats attendus sont attrayants, franchir le pas peut se révéler intimidant tant les produits et services de Google sont nombreux et les possibilités quasi infinies.

Dans ce livre blanc, Channable explique comment accroître sa visibilité sur Google et augmenter ses taux de conversion en combinant l’utilisation de la gestion de flux et les produits suivants :

Google Shopping

Campagnes Shopping

Google Display

Google Ads

Google Search Ads 360

Google Analytics

Google Manufacturer Center

Google Play Books

Google Product Ratings

La gestion de flux : pour qui et pourquoi ?

Un flux est un fichier digital qui contient toutes les données relatives à vos produits ou services, tels que le prix, le titre ou encore la description. Parfois sous-estimée ou trop peu maîtrisée, la gestion de flux peut cependant devenir une véritable alliée dans le succès de votre activité. De nombreuses industries en tirent déjà parti, comme le tourisme, le retail ou encore l’emploi. Le point commun de ces secteurs ? Leurs larges bases de données contenant des valeurs dynamiques en constante évolution, nécessitant souvent d’avoir recours à l’automatisation afin de gagner un temps précieux et de réduire le risque d’erreurs lié au travail manuel.

Le but ultime de la gestion de flux : obtenir un flux complet et optimisé qui répondra aux différentes spécificités requises par les canaux digitaux. Parmi eux, on retrouve les comparateurs de prix, sites d’affiliation, réseaux sociaux ou encore marketplaces, sans parler du très important levier qu’est le SEA. Les produits Google sont une arme de choix pour tenter de se démarquer et être plus visible que ses concurrents et parmi eux, on retrouve Google Shopping, un incontournable pour les e-commerçants.

L’exemple de Google Shopping

Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de l’annonce de la gratuité des annonces Google Shopping pour les e-commerçants américains, laquelle devrait également s’appliquer à l’Europe d’ici la fin de l’année. Afin de vous y préparer au mieux, il est nécessaire de comprendre le fonctionnement du comparateur de prix mais aussi les enjeux que recouvre la gestion de flux pour lancer des campagnes réussies.

Pour faire la promotion de vos produits sur Google Shopping, vous devez commencer par créer un compte dans Google Merchant Center pour importer vos informations produits, et cela peut justement être fait avec un flux de données. Le flux dont vous disposez actuellement n’a probablement pas le format requis par Google Shopping et il est donc impératif de l’adapter aux exigences de la plateforme avant de vous atteler à la création de campagnes, sinon quoi la qualité de vos annonces s’en trouvera fortement impactée. C’est là que la gestion de flux entre en jeu et qu’elle peut vous aider à simplifier cette activité chronophage. L’optimisation d’un flux peut par exemple passer par le paramétrage d’une règle qui vous permet de ne diffuser que les produits que vous avez toujours en stock, évitant ainsi de payer pour des clics qui n’aboutiront à aucune vente et de décevoir des utilisateurs potentiellement intéressés par votre marque.

Si de nombreux e-commerçants font confiance à Google Shopping pour s’attirer de nouveaux clients et générer plus de chiffre d’affaires, il existe bien d’autres produits et services Google pour augmenter sa visibilité et parfaire sa stratégie de marketing digital, et ils vous seront présenté dans ce livre blanc.