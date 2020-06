Il y a quelques jours seulement, l’UE accusait Amazon d’avoir utilisé des données appartenant à des vendeurs tiers dans l’objectif de leur faire concurrence. Cela devrait d’ailleurs faire l’objet de poursuite judiciaires à l’encontre de l’entreprise américaine. À cette possible procédure s’ajoute une enquête désormais ouverte par les autorités californiennes. Cette enquête vise à examiner les pratiques commerciales de l’entreprise, envers ses vendeurs tiers.

En Europe, une enquête pourrait bientôt débuter. Elle viserait les pratiques d’Amazon, qui se servirait des données de ses vendeurs tiers pour le développement de ses propres produits, floqués en général « Amazon Basics ». Ces pratiques avaient été mises en lumière pour la première fois en avril dernier, et déjà il était souligné que ce comportement était contraire aux propres règles d’Amazon. Aujourd’hui, c’est l’État de Californie qui décide à son tour de jeter un œil à la situation.

Comme le rapporte Reuters, citant des sources proches de l’affaire, les enquêteurs examinent le comportement d’Amazon concernant la vente de ses propres produits, floqués de sa marque, face à ceux de ses vendeurs tiers. La concurrence entre le géant américain et les vendeurs tiers est donc le principal objet de l’enquête. Les autorités californiennes ne seraient pas seules dans l’affaire, puisque l’État de Washington serait également sur le coup. Toujours selon Reuters, et même si l’enquête ne serait pas encore à un stade avancé, du côté de Washington, il serait question de savoir comment Amazon organise le référencement des produits pour les vendeurs tiers.

Selon Reuters, Amazon a refusé de commencer le rapport de l’enquête californienne. Malgré tout, la société a précisé que ses propres produits ne représentaient pas plus d’1% de ses ventes annuelles. Sur Twitter, l’entreprise avait aussi indiqué, suite aux accusation européennes, ne pas voler les données de ses vendeurs et que l’activité de ces derniers se portait bien.

We don’t use individual sellers’ data to launch private label products (which account for only about 1% of sales). And sellers aren’t being “knocked out” – they’re seeing record sales every year. Also, Walmart is much larger; Amazon is less than 4% of U.S. retail. https://t.co/5wXTfaAHuN

— Amazon News (@amazonnews) April 23, 2019