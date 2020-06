Pour concevoir des illustrations, des maquettes, des designs, aujourd’hui nombreux sont ceux à utiliser directement des logiciels comme Sketch, Adobe XD etc. D’autres utilisent un outil connu de tous, Canva. Il existe des outils similaires à Canva, à l’image d’Artify.

Cet outil est un éditeur en ligne, disposant d’une grande bibliothèques de ressources de design, avec : 2 millions d’icônes, 3 000 illustrations, 3 000 mockups, des milliers d’éléments comme des photos, des formes etc, ainsi que des templates prêts à l’emploi. À l’origine d’Artify, récemment mis en avant sur Product Hunt, on retrouve les créateurs d’Iconshock, ByPeople ou encore WPThemeGenerator.



Un outil freemium !

L’éditeur d’Artify est très simple d’utilisation. Il est possible de partir d’un template préconçu ou bien partir d’une page vierge. Ensuite, il suffit de chercher les assets parmi les nombreuses options proposées par l’outil et modifier ces derniers (taille, orientation…). Il est également possible d’ajouter du texte…Artify propose un outil qui redimensionne et colorise automatiquement les images, grâce à plusieurs palettes préconçues.

Artify est comme de nombreux outils, un outil freemium. La version gratuite permet de sauvegarder 50 designs sur son compte, télécharger les créations au format PNG et profiter d’une licence personnelle. Il existe ensuite trois offres payantes.

L’abonnement Premium permet de sauvegarder jusqu’à 500 design, télécharger au format PNG et SVG, profiter d’une licence pour 10 utilisateurs, accéder au forum “premium” pour demander des design particuliers et permet de profiter d’une licence commerciale. Ce dernier est disponible à 7 dollars par mois, 69 dollars par an, ou encore 99 dollars à vie.

Ensuite, il existe une formule Premium + Iconoshock + Designshock offrant tous les avantages de l’abonnement Premium, plus un accès à l’ensemble de la bibliothèque d’icônes directement à partir du site web iconshock, qui offre davantage d’options de recherche et de catégorisation ainsi qu’un accès à une vaste collection de templates et de packs de conception. Cette offre coûte 129 dollars pour un accès à vie.

Enfin, la troisième offre Premium + ByPeople VIP, permet de profiter des avantages de l’abonnement Premium + Iconoshock + DesignShock et d’accéder à ByPeople et ainsi profiter de 25% de réduction supplémentaire sur les deals byPeople VIP.