Avec le confinement, le télétravail est devenu une sorte de norme, tout comme les appels en visioconférences. Ces derniers permettent de maintenir un certain lien social, malgré la distance et rendent les réunions plus agréables qu’un simple appel. Pour ajouter une pointe d’humour aux vidéoconférences, il est possible de modifier l’arrière-plan, grâce à des outils comme Zoom Exotic ou encore Zoom Backgrounds.

Une image de qualité grâce à une simple application

Autre outil pertinent pour les conf calls et qui fait plus que modifier le fond sur lequel l’image apparaît: Jiff. Jiff est une application de bureau qui améliore la qualité de la webcam, permet de personnaliser l’arrière-plan avec des couleurs ou des images et propose le suivi de visage. Jiff a été créé durant le confinement, par Naveen et Alex et récemment présenté sur Product Hunt.



Une application qui va évoluer dans les prochains mois

Une fois installée, Jiff permet de modifier la luminosité de la webcam, mais aussi la saturation ou encore de régler le zoom de cette dernière, afin d’afficher une image de qualité. En ce qui concerne le fond sur lequel l’image de la webcam apparaît et en fonction de l’envie du jour, il est possible de définir une couleur ou bien un dégradé de couleurs ou encore télécharger une image personnalisée. De plus, Jiff utilise l’intelligence artificielle afin de suivre le visage de l’utilisateur. Ainsi lorsque ce dernier se déplace, la caméra est toujours centrée sur son visage.

Jiff fonctionne avec un grand nombre d’outils comme Zoom, Google Meet ou encore Skype et Teams. Une fois connecté à l’un des outils, il suffit simplement de choisir la camera Jiff, afin de profiter des options de l’outil, sur n’importe quel service de visioconférences.

Jiff est une application pour le moment uniquement disponible sur Mac. L’outil est pour le moment gratuit, et peut être utilisé durant 2 heures par jour, tous les jours et pour toujours. Pour augmenter cette durée, il suffit d’inviter d’autres personnes à utiliser l’outil et ainsi profiter de 15 minutes supplémentaires, à chaque fois qu’une personne rejoint l’application via le lien personnalisé envoyé.

À l’avenir, des fonctionnalités supplémentaires devraient être ajoutées, notamment pour gérer le son durant les appels vidéos, mais également la possibilité de flouter l’arrière-plan.