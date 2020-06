Au vu du contexte actuel, cela paraît étonnant qu’Apple s’en sorte aussi bien. Même si le géant américain a fait des choix étonnant pendant cette crise, comme la sortie d’un nouvel iPhone, MacBook ou iPad. À l’inverse, ses concurrents restent prudents et attendent que la situation se calme. Cela laisse une brèche pour Apple, qui s’y est engouffré, comme avec la baisse du prix de ses iPhone en Chine pour profiter du déconfinement. La stratégie a prouvé son efficacité, faisant passer la firme de Cupertino en tête des sociétés étasunienne, avec une capitalisation d’1,5 billion de dollars.

Ces excellents chiffres s’expliquent aussi par les futures annonces d’Apple. Le constructeur sait créer le besoin, mais aussi l’envie. Bloomberg dévoilait le 9 juin dernier l’annonce très prochaine de la nouvelle gamme de processeurs d’Apple. La firme de Cupertino reviendra aux fondamentaux en construisant ses propres processeurs (ARM), abandonnant Intel. Cela permettra une meilleure gestion des performances, de l’énergie et de la taille des composants. Pour Apple ce sera surtout une plus grande liberté quant à ses sorties d’ordinateur. Aujourd’hui, on retrouve beaucoup de nouveaux MacBook avec d’anciens processeurs Intel, car le constructeur n’a pas eu les derniers composants suffisamment tôt.

On remarque aussi qu’Apple parvient à réaliser un grand nombre de ventes d’applications sur l’App Store et devrait prochainement dévoiler son futur iPhone haut de gamme, avec une connectivité 5G. Tous ces signes encouragent fortement les investisseurs, malgré une période difficile.

Apple est donc parvenu à se reprendre, malgré chaque crise, comme lorsqu’en 2018 l’iPhone ne se vendait plus aussi bien. Fin 2019, la crise du Coronavirus a fait fermer les usines de production d’Apple en Chine, laissant le géant américain avec un stock qui allait fondre. Malgré toutes ces déconvenues, la firme de Cupertino est toujours là et encore plus forte qu’avant. L’avenir pour la marque est très excitant, avec de nombreuses annonces à venir. Même si les marchés boursiers sont tempétueux, Apple tient bien sa barre et garde le cap.