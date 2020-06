Nouvelle affaire de censure impliquant Apple en Chine. C’est via un tweet que Pocket Casts, une plateforme de podcast, a annoncé, le 11 juin, que son application avait été supprimée de l’App store chinois. Ce n’est pas la première application de podcast victime de la censure chinoise récemment, Castro avait subi le même sort quelques jours auparavant.

« Nous croyons que le podcasting est et doit rester un média ouvert, libre de toute censure gouvernementale. Nous ne censurerons donc pas le contenu des podcasts à la demande ». C’est par ces mots que Podcast Casts a informé ses abonnés Twitter de sa disparition de l’App Store chinois. Elle était classée deuxième plateforme la plus importante dans le domaine en Chine, en juin.

Pocket Casts has been removed from the Chinese App store by Apple, at the request of the Cyberspace Administration of China. We believe podcasting is and should remain an open medium, free of government censorship. As such we won’t be censoring podcast content at their request.

— Pocket Casts (@pocketcasts) June 11, 2020