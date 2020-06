Fleets est le nom de la nouvelle fonctionnalité de « stories » propre à Twitter. Très simplement, les utilisateurs peuvent ajouter des contenus de courte durée sur leur compte. Après le Brésil et l’Italie, Twitter a annoncé mardi 9 juin que Fleets serait bientôt accessible en Inde.

Bien que le concept de « stories » soit arrivé sur Snapchat depuis quelques années déjà, Twitter a décidé de ne les mettre à disposition que depuis peu. Fleets fonctionnera comme sur les autres réseaux sociaux.

L’Inde, un marché clé pour Twitter

D’après les investigations de l’entreprise App Annie, l’Inde compterait plus de 55 millions d’utilisateurs actifs sur la plateforme au mois d’avril. Depuis plusieurs années, c’est la première fois que Twitter investit sur le territoire indien.

Selon la déclaration du Directeur général de Twitter India, Manish Maheshwari, « l’Inde est essentielle pour Twitter, car c’est l’un de nos marchés les plus importants et les plus dynamiques au dans le monde. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’introduire Fleets en Inde et d’en faire l’un des trois premiers pays au monde à expérimenter ce nouveau produit ».

Il a également annoncé qu’à partir de ce test, il serait intéressant de voir si l’ajout de ce nouveau mode de communication amplifierait ou provoquerait un changement vis-à-vis de l’usage de la plateforme par la communauté indienne.

La fonctionnalité Fleets permettra aux abonnés de partager un vaste panel de contenus. Cependant, étant donné son lancement tardif, Twitter ne s’est pas encore exprimée sur son déploiement à d’autres pays.