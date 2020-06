Sur son compte officiel, Twitter a annoncé le 10 juin lancer en test une nouvelle fonctionnalité. Un message sera envoyé à l’utilisateur qui retweet un article, lui demandant s’il a bien lu l’article en question. De quoi s’épargner un certain nombre de débats stériles qui émaillent le réseau social.

Le hastag « #autantenemportelevent » a enflammé Twitter dans la soirée du 10 juin. Des milliers de réactions et un nombre conséquent d’articles, de tribunes ont été publiés pour s’offusquer de la censure de l’œuvre de 1939 du catalogue de HBOMax. En réalité il n’en est rien. Le film, accusé de révisionnisme historique et de racisme de longue date, a été temporairement retiré par la plateforme pour être mieux contextualisé. Il sera rapidement de retour, en intégralité, avec une nouvelle description.

Les utilisateurs de Twitter auraient pu le savoir s’ils avaient mieux lu les premiers articles annonçant la nouvelle. Autant dire que l’annonce du réseau social est arrivée à point nommé. À l’aide d’un simple tweet sur son compte officiel, le réseau social explique que « partager un article peut lancer une conversation, vous voudrez peut-être le lire avant de le tweeter ». Pour inciter ses utilisateurs à s’appliquer cette règle simple, mais peu respectée, consulter un article avant de le partager, un message demandera au tweetos s’il ne veut pas prendre le temps de lire avant d’agir.

Sharing an article can spark conversation, so you may want to read it before you Tweet it.

To help promote informed discussion, we’re testing a new prompt on Android –– when you Retweet an article that you haven’t opened on Twitter, we may ask if you’d like to open it first.

— Twitter Support (@TwitterSupport) June 10, 2020