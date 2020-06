Depuis quelques jours et avec la deuxième phase de déconfinement, les entreprises tentent de reprendre progressivement leur activité. La pandémie de COVID-19 et le confinement ont été des accélérateurs de changement en entreprise. Le télétravail s’est répandu dans les entreprises où la pratique est possible et permise.

Aujourd’hui les sociétés doivent penser à la reprise du travail en présentiel “comme avant”, mais aussi à l’intégration du télétravail dans leur quotidien.

Pour accompagner les sociétés dans cette transition entre télétravail et travail présentiel, il existe des plateformes collaboratives, permettant une gestion simplifiée de la communication interne et de la gestion de projet. C’est notamment le cas de Jamespot, une entreprise française, qui propose une solution de réseau social d’entreprise personnalisable.

Des applications pour faciliter la collaboration et la cohésion des équipes

Jamespot propose une solution permettant de mettre en place facilement un réseau social d’entreprise. L’outil 100% cloud et entièrement configurable est utilisé par des TPE, PME et des grandes entreprises françaises à l’image de BPI France, l’Assurance Maladie ou encore BNP Paribas. Cette plateforme modulable permet à chaque employé de profiter d’un environnement de travail adapté avec messagerie d’équipe, intranet, extranet, digital workplace, gestion de projets. Tous les outils essentiels sont ainsi disponibles au même endroit. Jamespot facilite la transformation digitale des entreprises, tout en boostant l’engagement des employés et en renforçant la cohésion des équipes. Un élément essentiel ces derniers temps. Jamespot permet de conserver le lien social, de manière virtuelle lorsque les équipes ne sont pas réunies et donc de lutter contre l’isolement.

Jamespot propose plus de 100 applications métiers, qu’il est possible de télécharger via un store. En fonction de vos besoins, vous pouvez télécharger celles essentielles à la productivité de votre entreprise, mais également la dernière application de Jamespot : Gestion des présences.

Comment gérer le travail présentiel grâce à l’application Gestion des Présences ?

Ozitem, client de Jamespot a durant le confinement soumis l’idée de proposer une application permettant de gérer la présence de collaborateurs sur sites. Afin d’accompagner au mieux ses clients, Jamespot a rapidement réagi afin de proposer l’application Gestion des présences. Alain Garnier, Président de Jamespot explique au sujet de l’application « En tant que représentant légal de la société, la sécurité de mes collaborateurs est une priorité absolue. Gestion des présences a ainsi été développée afin d’être certain que se rendre dans les locaux ne comporte aucun risque pour aucun d’entre eux. »

Cette application permet de gérer facilement le retour sur site des collaborateurs, suite à la période de confinement. Le fonctionnement de cette dernière est assez simple. Il suffit d’installer l’application, puis de créer les différents sites sur lesquels les collaborateurs vont reprendre le travail. Sur chacun de ces derniers il est possible de gérer le nombre maximal de personnes pouvant se rendre sur site.

Les employés voient ainsi apparaître un calendrier sur lequel ils peuvent informer de leur présence à une date précise. Ils peuvent également voir, la liste des personnes qui seront présentes et si le quota du jour n’a pas été dépassé. Si le jour apparaît en vert, le quota est respecté, s’il apparaît en rouge, cela veut dire qu’il y aura plus de monde sur site que possible et que certaines personnes ne pourront pas se rendre sur site.

L’application Gestion des Présences permet ainsi à toutes les parties d’une entreprise de gérer facilement et sereinement le retour au travail !