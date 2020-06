Dans un billet de blog publié le 9 juin 2020, Facebook a annoncé le déploiement d’un nouvel outil destiné aux professionnels sur Messenger. Désormais, ils pourront directement répondre à leurs clients depuis l’application, leur évitant des manipulations chronophages.

Plus besoin de changer d’application

C’est Mike Weingert, manager des produits chez Messenger, qui a présenté la fonctionnalité. Son déploiement a d’ores et déjà débuté sur iOS tandis qu’elle sera lancée dans quelques semaines sur les appareils Android. Il s’agit d’une nouvelle boîte de réception sur Messenger destinée aux professionnels dont le compte personnel est lié à la page professionnelle.

Selon Facebook, 90 % d’entre eux utilisent l’application Messenger pour communiquer avec leurs proches, ils pourront donc répondre de manière simplifiée à leur clientèle. Actuellement, cette activité nécessite un changement d’application et peut être très pénible pour les entreprises recevant de nombreux messages privés. Mike Weingert explique :

« La nouvelle boîte de réception dans Messenger permettra aux entreprises de répondre rapidement et facilement. Elles peuvent également choisir de une fonctionnalité leur permettant de recevoir des notifications pour leur rappeler de répondre aux clients dans le temps qui convient ».

Il précise que le nouvel outil vient compléter l’application Gestionnaire de Pages Facebook, qui permet aux comptes professionnels de gérer leurs publications et afficher des informations sur leur profil.

Le déploiement tombe au bon moment

Cette nouvelle fonctionnalité d’e-mailing tombe à point nommé. D’après un sondage réalisé par HubSpot avant la crise de Covid-19, 90 % des clients considèrent qu’une réponse rapide de la part des professionnels sur Facebook est nécessaire et importante. Ce chiffre est encore plus concret aujourd’hui, alors que la pandémie a bouleversé le comportement des consommateurs et mis à mal les entreprises, dont certaines ont désormais moins de personnel disponible pour répondre sur les réseaux sociaux. Matt Volpert, gérant de la page de l’entreprise de rafting Kern River Outfitters, détaille les nouvelles attentes de ses clients et l’intérêt de l’outil de Messenger :

« Nous constatons actuellement une augmentation de 250 % des messages de clients qui doivent reprogrammer leur voyage à cause du Covid-19. Il est donc difficile pour ma petite équipe de répondre à ces clients en temps voulu. La boîte de réception business sur Messenger est un outil fantastique qui m’aidera à répondre rapidement à chacun de mes clients, que je sois au bureau ou sur le fleuve ».

Cette fonctionnalité vient s’ajouter à un autre outil récemment déployé par Messenger, offrant la possibilité aux marques de notifier leurs clients sur l’application. Facebook semble bien décidé à simplifier sa messagerie pour les entreprises, très prisée des professionnels pour communiquer avec leur clientèle.