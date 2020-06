Le nouveau PDG américain de TikTok, Kevin Mayer, a échangé, le 9 juin, sur la question des fake news avec le commissaire européen en charge du numérique, le français Thierry Breton. À l’issue de cette discussion, TikTok a décidé de rejoindre Google, Facebook, Twitter ou encore Mozilla, en signant le code de bonne conduite de l’UE contre la désinformation. Un code appelé à devenir plus sévère à l’avenir.

Depuis plusieurs mois le commissaire européen au numérique Thierry Breton multiplie les rendez-vous avec les PDG des grandes entreprises technologiques : Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Google), Tim Cook (Apple), Jack Dorsey (Twitter). Le 9 juin c’était au tour de Kevin Mayer, nouveau PDG de TikTok de discuter en visioconférence avec Thierry Breton.

Sur Twitter, ce dernier s’est félicité du rôle de divertissement joué par TikTok pendant la crise sanitaire et a invité son interlocuteur du jour à rejoindre le code de bonne pratique européen contre la désinformation créée en 2018.

Good conversation with Kevin Mayer, CEO of #TikTok

Entertaining millions, TikTok has a role to play against #disinformation, especially in the fight 🦠🥊

I invite major platforms to subscribe to the 🇪🇺 #CodeOfPractice to address the spread of fake news & improve transparency. pic.twitter.com/hLjeB1n9O4

— Thierry Breton (@ThierryBreton) June 9, 2020