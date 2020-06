Toujours à l’affût des fonctionnalités en cours de test sur les grandes plateformes du web, Jane Manchun Wong a fait une découverte qui devrait ravir bon nombre de twittos. En effet, il semblerait que le réseau social s’apprête à relancer son processus de vérification de profil.

C’est un peu le graal pour bon nombre d’utilisateurs en mal d’influence sur Twitter. La vérification du profil, matérialisée par ce petit badge bleu qui apparait à côté du nom de l’utilisateur, atteste de son authenticité. Personnalité politique, marque, journaliste, média, personnalité publique, sportifs et sportives … Voilà un bref aperçu des comptes qui pouvaient, et peuvent, bénéficier de ce statut. Soit Twitter s’en chargeait en personne, soit, il fallait passer par un formulaire et défendre sa cause.

Le 9 novembre 2017, le réseau social a mis fin à ce processus en expliquant qu’il y avait une mauvaise interprétation de ce badge. Aux yeux de Twitter, il a pour objectif d’attester l’authenticité d’un compte, pas son importance. Cette confusion a conduit à de vives critiques quant à la certification de personnalités (non politique) d’extrême droite, ou aux propos racistes. Ainsi Twitter a été pointé du doigt pour la vérification d’utilisateurs n’étant pas toujours légitimes, et inversement. En février 2020, un lycéen a même trompé les équipes du réseau social en créant le profil d’un faux candidat aux élections présidentielles américaines obtenant ce fameux macaron. Nous mêmes, avions utilisé cette démarche pour @siecledigital, sans succès.

Twitter is working on “Request Verification” 👀 (I’m not Twitter employee. I’m not tech support) pic.twitter.com/ED58QsD7kM — Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 7, 2020

À présent, Twitter voudrait relancer la vérification des profils. Cependant, l’entreprise à précisé à TechCrunch qu’elle dévoilerait publiquement les critères qui l’aideront à authentifier ou non un compte. L’objectif étant d’apporter plus de transparence sur les règles qui s’appliquent. Enfin, aucune date de lancement n’a été précisée, mais on peut espérer que cela se concrétise pour la fin de l’année.