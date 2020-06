Acheter sur internet s’avère très pratique. Pas besoin de se déplacer, de faire la queue pour essayer ou encore d’être en contact avec des personnes. Le problème, c’est qu’en fonction des sites, les tailles varient et il est courant de commander un produit trop petit ou alors au contraire trop grand. Il faut ensuite renvoyer ce dernier et repasser commande… Pour lutter contre cela, ASOS a en début d’année adopté la solution “See My Fit” pour permettre à un client de choisir le vêtement qui lui va le mieux en fonction de plusieurs tailles, formes et combinaisons, correspondant le plus à sa morphologie.

Plus jamais de problèmes de taille !

Pour trouver à coup sûr la bonne taille, Kiwi Sizing est une autre solution pouvant être adopté par les e-commerçants. C’est un plugin de recommandation de tailles dédié aux boutiques en ligne. Concrètement, les e-commerçants mettent à disposition de leurs clients un tableau de taille et fournissent ainsi des recommandations à ces derniers en quelques minutes. Grâce à Kiwi Sizing, les taux de conversion augmentent, les taux de retour diminuent et il y a moins de problème de remboursement ! Kiwi Sizing est aujourd’hui le plugin le plus populaire sur Shopify ! Kiwi Sizing peut également être utilisé sur BigCommerce, WooCommerce, 3dCart, Magento…



Un outil à personnaliser pour faciliter le parcours client !

Du côté client, l’utilisation de Kiwi Sizing est très simple. Quand un vêtement plaît, il y a deux possibilités : entrer des informations personnelles comme l’âge, le poids, la taille et leurs préférences vestimentaires afin de trouver LA taille idéale, grâce au machine learning ! Ils ont également la possibilité de consulter un guide des tailles créé par le vendeur.

L’entreprise de son côté gère facilement tous les tableaux de taille à partir d’un même endroit. Pour créer un guide des tailles, il y a plusieurs possibilités : commencer from scratch, importer un CSV, importer une image qui grâce à l’IA permettra de créer le guide ou encore importer une page web. Les guides de tailles peuvent être entièrement personnalisés, sous forme de tableaux, d’images, de vidéos ou encore la couleur des lignes du tableau. Il est également possible d’ajouter des conseils personnalisés en fonction des informations entrées par l’utilisateur.

Kiwi Sizing est un outil qu’il est possible de tester durant 14 jours gratuitement. Ensuite, trois abonnements sont proposés :