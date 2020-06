La première semaine de juin a été historique pour Twitter selon des études de Sensor Tower et Apptopia relayées par Techcrunch. Si les chiffres présentés diffèrent d’une étude sur l’autre, les deux sociétés d’analyses de données App Store s’accordent pour considérer que l’application a battu son record historique de téléchargement. Ils expliquent cette performance par une actualité particulièrement dense, entre les manifestations provoquées par la mort de George Floyd, et le coronavirus.

Un nouveau record ?

Selon Sensor Tower l’application Twitter a été installée plus de 1 million de fois le lundi 1er juin et à nouveau atteint le million le lendemain. Publiée en parallèle, une autre étude provenant de la société Apptopia évoque 677 000 téléchargements le mercredi 3 juin. Difficile de déterminer laquelle se rapproche le plus de la réalité, Sensor Tower serait connu pour exagérer ses chiffres selon Techcrunch.

Que l’on privilégie la fourchette haute ou basse, l’application a vraisemblablement établi un record historique : il s’agit du nombre d’installations le plus élevé depuis que les données de Twitter sont enregistrées sur l’App Store, depuis le 1er janvier 2014. Il est même probable qu’ils s’agissent du record historique du réseau social.

Twitter confirme son statut de réseau social privilégié pour suivre l’actualité.

Cette performance serait liée à l’actualité dramatique de la semaine : la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, tué lors de son interpellation par la police de Minneapolis. L’événement a provoqué une vague de protestation contre les violences policières et le racisme dépassant les frontières américaines.

En marge des manifestations Twitter est très utilisé pour partager des informations, des photos, des vidéos de façon instantanée et sans filtre par des participants ou simplement des utilisateurs souhaitant se tenir informés. Le mercredi 3 juin, Twitter a cumulé le record d’installation en une journée aux États-Unis, 140 000, et, avec 40 millions de personnes connectées, le record d’utilisateurs actifs en une journée.

Au Brésil et au Mexique, le site de microblogging a également connu une augmentation notable de téléchargements. Dans ces pays c’est plutôt la progression du Covid-19 qui agite l’actualité et bénéficie par ricochet à Twitter. À noter que le réseau à lui-même fait l’actualité en signalant des tweets publiés par Donald Trump, provoquant les foudres du président américain.

Lors de ses résultats du premier trimestre 2020, Twitter revendiquait 166 millions d’utilisateurs. Pour connaître le nombre exact de nouveaux utilisateurs sur le réseau social, si Twitter parvient à les fidéliser, il faudra attendre les prochains résultats de l’entreprise.