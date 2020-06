Au quotidien dans une entreprise, plusieurs logiciels et outils sont utilisés par tous les membres de celle-ci. On peut citer un logiciel pour le CRM, un autre pour le mailing, un pour la comptabilité etc. Des outils différents qui forcent à ouvrir, au minimum 3 ou 4 onglets différents. Et si tous les outils utilisés au quotidien étaient regroupés au sein d’une même plateforme ?

C’est ce que propose SuiteDash. C’est un logiciel tout-en-un qui combine les portails clients, l’échange de fichiers, un CRM, la gestion de projets, le suivi du temps, la facturation, les contrats, le marketing, la programmation et bien plus encore au sein de la même plateforme ! Un outil qui booste la productivité et permet de gagner du temps et qui s’avère très pratique pour les services commerciaux ou encore les chefs de produits.

Une plateforme personnalisée pour chaque client

Une fois inscrit, SuiteDash est entièrement personnalisable. Il est ainsi possible d’ajouter le logo de son entreprise et les couleurs de cette dernière pour mettre l’outil aux couleurs de l’entreprise. Une fonctionnalité pratique, notamment lorsque des clients se rendent sur l’outil. Ils reconnaissent très facilement l’image de la marque ! L’outil est entièrement responsive et fonctionne aussi bien sur desktop que sur mobile.

SuiteDash offre plusieurs fonctionnalités. SuiteDash donne la possibilité de créer des portails clients, afin de facilement collaborer avec ces derniers. Par exemple, l’ajout d’un client se fait très rapidement. Il suffit d’ajouter quelques informations sur lui, comme son poste, une photo, le nom et le prénom etc. Il faut ensuite choisir à quel cercle appartient cette personne. Un cercle correspond tout simplement aux droits des différents utilisateurs sur l’outil. Via SuiteDash, il est possible de planifier un rendez-vous avec client et de retrouver les divers rendez-vous à venir, dans l’onglet événements. L’ajout de contacts au portail peut se faire manuellement ou bien en important un fichier directement au sein de SuiteDash.

Une gestion simple des projets et des avancements

SuiteDash permet de créer des projets. Il suffit de le nommer, ajouter son statut, sa date de début, y assigner un client et des collaborateurs. En fonction du projet, différentes tâches seront ajoutées, ainsi que des phases d’avancement. Sur chaque tâche, se trouve un timer permettant de facilement facturer le client. Les factures peuvent être payées directement en ligne, via le portail client.

Au sein de SuiteDash, il y a un chat intégré, permettant de discuter avec des collègues sur un projet, mais aussi la possibilité de créer des chaînes ou d’envoyer un message direct à une personne. Tous les messages, envoyés ou reçus peuvent être organisés en dossier !

Enfin, si un client doit envoyer des documents, ces derniers peuvent être envoyés directement via l’outil de partage de document de SuiteDash. Il est aussi possible d’envoyer une demande directement au client, afin que ce dernier envoie par exemple les logos, et que ces derniers se rangent directement dans le bon fichier.

Un logiciel qui regroupe tous les outils du quotidien

Coté prix SuiteDash s’avère être un bon investissement. En effet, si vous utilisez par Exemple, Mailchimp, Salesforce, Asana ou encore Slack, chaque outil a un prix, facturé en fonction du nombre d’utilisateurs. SuiteDash regroupe tous les outils dont vous avez besoin, et ce dernier coûte en général moins cher que tous les autres outils facturés un à un. En plus, grâce à un deal sur Appsumo, il est possible de profiter de SuiteDash à vie pour moins de 79 dollars.

L’offre Single à 79 dollars au lieu de 1188 dollars propose toutes les fonctionnalités citées ci-dessous, l’ajout de trois collaborateurs par équipe et un stockage de 100 GB. Double à 158 dollars, offre 200 GB de stockage et permet à 6 membres de rejoindre une équipe. Enfin Multiple à 237 dollars, permet à 12 collaborateurs d’être ajoutés par équipe et de bénéficier de 300 GB de stockage.

