En début d’année, une équipe de chercheurs de Facebook a dévoilé un document détaillant un nouvel instrument destiné à faciliter la saisie à la main. Baptisé Digit, il s’agit d’un capteur tactile qui serait plus performant et proposé au meilleur prix. Les experts du réseau social ont précisé que l’outil a été spécifié pour la saisie manuelle robotique. Les auteurs de l’article ont également souligné que ce dispositif profite d’une grande robustesse ainsi que d’une possibilité de fabrication à la chaîne relativement rapide.

Un capteur compact et ergonomique

Mesurant 20 x 27 x 18 mm, ce capteur innovant pèse environ 20 grammes. Son couvercle en plastique arbore un boîtier en trois parties, qui convient à l’impression 3D ainsi qu’au moulage par injection. Avec une connexion press-fit, la position de la caméra et du gel sur son châssis permet de remplacer chaque composant. De plus, le boîtier amovible a été conçu de manière à pouvoir insérer des objectifs de différentes longueurs focales plus facilement.

Bien que Digit soit légèrement plus grand qu’un doigt humain (7cm2), il possède des composants électroniques internes qui permettent de contrôler la capture vidéo, la prise de clichés simples et d’éclairage. L’éclairage sur la surface du gel élastomère se fait grâce à trois LED RGB. De plus, comme Digit a été fabriqué à partir de silicone pour personnaliser cet aspect brillant, le rendu final reste équilibré et s’avère même agréable à l’utilisation.

Un potentiel immense pour une production à grande échelle

Au terme de nombreuses recherches en matière de robotique, les travaux manuels les plus génériques ont toujours été considérés comme un défi insurmontable. En effet, sans le recours à un outil adéquat, il semble parfois difficile de détecter la pression des doigts. Heureusement, ce nouveau capteur serait en mesure de repérer les pressions plus facilement, notamment grâce à des composants volumineux. Le prix d’un capteur individuel est de 15 dollars. En revanche, la commande de plusieurs est accompagnée d’une remise.

Suite à diverses expériences, les inventeurs à l’origine du capteur ont mis un point d’honneur sur l’importance de la détection tactile au quotidien. La création de Digit apparaît donc, selon eux, comme une révolution dans le monde de la robotique. La prochaine étape serait alors la production massive de cet article. Avec une saisie manuelle largement simplifiée, la production à grande échelle devient une réelle option pour les entreprises qui doivent économiser le plus de temps possible tout au long de l’année.