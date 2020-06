Constamment à la recherche de nouveaux moyens permettant d’améliorer l’expérience utilisateur sur son réseau social, Pinterest lance une nouvelle fonctionnalité qui vise à faciliter le shopping depuis sa plateforme. Celle-ci se matérialise par un onglet “Shop” ajouté aux résultats de Lens, l’outil de recherche visuelle de Pinterest.

Shoppez grâce à votre caméra

En seulement un an, l’utilisation de l’outil de recherche visuelle de Pinterest a été multipliée par trois. Parallèlement, de plus en plus de vendeurs amènent leurs produits jusqu’au réseau social. Une conjoncture qui a poussé la plateforme d’inspiration à lancer cette nouvelle fonctionnalité dont l’objectif est de permettre d’acheter des produits facilement et directement depuis les résultats de recherche de Lens.

Pour utiliser cette fonctionnalité, la marche est simple à suivre. Les utilisateurs devront se rendre sur leur application Pinterest, puis dans la section permettant d’effectuer des recherches. À droite de la barre de texte, ils apercevront l’icône d’un appareil photo : c’est l’accès direct à Lens. En cliquant dessus, ils pourront alors prendre la photo de l’objet souhaité, et verront ainsi apparaître l’onglet “Shop” aux côtés de l’onglet des contenus similaires qui était déjà instauré.

Aussi, le réseau social précise que “chaque épingle de produit renvoie directement à la page de paiement sur le site du détaillant“, facilitant ainsi le parcours menant jusqu’à l’acte d’achat final. D’ores et déjà disponible aux États-Unis, cette nouvelle fonctionnalité shopping n’est malheureusement pas encore disponible en France.

Contacté par notre rédaction, le service de communication de Pinterest France a précisé que celle-ci devrait néanmoins être “déployée prochainement ” dans l’Hexagone. Aucune date n’a pour l’instant été communiquée.

Pinterest mise beaucoup sur le shopping

Pinterest, qui a enregistré un premier trimestre 2020 réussi malgré le Covid-19, mise de plus en plus sur l’expérience shopping au sein de sa plateforme. En 2019, le réseau social dévoilait par exemple une fonctionnalité de suggestions d’achats personnalisés ainsi que les services Catalogue et Shopping Ads. Plus tard, en janvier 2020, il déployait également un outil de réalité augmentée afin de permettre à ses utilisateurs d’essayer des rouges à lèvres avant de se les procurer.

Une stratégie qui fait sens. Pinterest est connue pour être une plateforme d’inspiration, et l’inspiration est l’un des premiers moteurs poussant à l’acte d’achat. En développant des outils innovants et intelligents, tels que la possibilité d’acheter directement des produits à partir de recherches visuelles, le réseau social met toutes les chances de son côté pour aller au bout d’une stratégie finement menée.