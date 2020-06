Pour augmenter les ventes, faire la promotion d’offres spéciales, il est courant de voir des pop-ups sur les sites internet. Ces dernières peuvent parfois être agressives ou manquer de personnalisation et ainsi ne pas intéresser les visiteurs.

Adoric est une plateforme, créée en 2014, permettant la création de pop-ups attrayantes sur mobile et desktop. L’outil a été mis en avant sur Product Hunt début mai et les avis sur ce dernier sont positifs ! Les entreprises peuvent ainsi facilement augmenter leurs ventes, collecter plus d’adresses mail, éviter les abandons de panier ou encore faire la promotion d’offres spéciales simplement et en s’adaptant au parcours client. L’outil est compatible avec tous les sites web : WordPress, Shopify, WooCommerce, Magento et bien d’autres.

Un outil pour transformer vos visiteurs en clients en 10 minutes !



Le fonctionnement d’Adoric est très simple. Il faut dans un premier temps, créer une campagne à partir d’un des 500 templates proposés par l’outil. Ensuite, cette dernière doit être personnalisée, grâce à une interface intuitive en drag & drop. Tous les éléments peuvent être modifiés : texte, image, vidéo, élément, couleur, GIF, CTA… Des variantes peuvent être créées pour s’adapter aux smartphones, ordinateurs ou tablettes.

Une fois la campagne créée, c’est le moment de définir des règles, qui permettront à la pop-up d’apparaître sous certaines conditions. Cette dernière peut apparaître pour tous les visiteurs ou bien une audience personnalisée. Adoric propose plusieurs paramètres pour segmenter l’audience comme le type de visiteurs (nouveau, acheteur, personne qui revient sur le site), la source de trafic, la localisation, la langue, le navigateur ou encore le système d’exploitation utilisé.

Pour analyser les performances des campagnes, Adoric propose un tableau de bord avec les KPIs importants des campagnes. Par ailleurs, l’outil s’intègre avec des dizaines de services, comme Mailchimp, Saleforce, Hubspot, SendinBlue et bien d’autres, afin d’automatiser les actions entre les outils.

Une offre gratuite pour profiter des options basiques d’Adoric

4 formules sont proposées pour utiliser Adoric. La première gratuite permet d’obtenir les fonctionnalités basiques de l’outil, avec 5 000 pages vues, un domaine, les règles de ciblage de base, le ciblage par géolocalisation etc. Essentials à 29 dollars offre 25 000 pages vues sur un domaine, mais aussi l’A/B testing, le support par mail ou encore la possibilité de programmer des campagnes. Standard à 79 dollars par mois, offre un accès à plus de fonctionnalités et insights. Adoric peut ainsi être utilisé sur deux domaines, le logo d’Adoric est supprimé, il est possible de profiter d’intégration en plus et de paramètres de ciblage supplémentaire. Enfin l’offre PRO à 199 dollars par mois, permet d’utiliser Adoric sur 5 domaines, l’afficher sur 500 000 pages vues, accéder au support en priorité…

Un outil simple d’utilisation, qui permet de gagner du temps et profiter du trafic du site pour augmenter les résultats !