Selon une étude menée par le cabinet Deloitte, l’arrivée de la 5G et du Wi-Fi 6 constituerait un tournant marquant pour de nombreuses entreprises. Ces innovations technologiques permettraient d’avoir un meilleur confort au travail, lié notamment à l’accélération des partages de données.

5G et Wi-Fi 6 : la perception des entreprises

De plus en plus d’appareils sont capables d’accueillir ces nouvelles connexions. Une compatibilité qui reste, avant tout, une opération marketing puisque la 5G et le Wi-Fi 6 sont encore en cours de finalisation. Si l’importance de ces deux offres ne saute pas aux yeux des particuliers, les entreprises les attendent déjà avec impatience.

D’après l’enquête de Deloitte, 86% des responsables de réseaux sont d’avis que leur structure serait substantiellement transformée dans les trois années à venir. 79% d’entre eux perçoivent quasiment le changement sur leur secteur d’activité. L’intégration de la 5G se montre essentielle pour 76% des interrogés. En outre, 70% pensent la même chose du Wi-Fi 6.

Pourquoi un tel engouement sur la 5G et le Wi-Fi 6 ?

Les professionnels voient ici une nouvelle opportunité, car les deux outils amélioreront drastiquement la vitesse de connexion. La présence de la 5G sur smartphone et d’autres appareils rendrait le travail à distance plus agréable, alors que le Wi-Fi libérerait des dispositifs filaires. Pour l’heure, 57% des participants utilisent déjà l’une ou les deux technologies. 37% comptent plutôt le faire dans le courant de cette année.

En revanche, la sécurité des données reste la priorité de 56% des dirigeants d’entreprise. Par ailleurs, 75% envisageraient même de changer de prestataires de réseaux si leur organisation venait à adopter ces solutions novatrices.

Des remises en question sur l’enquête de Deloitte

Bien que Deloitte ait fourni des résultats optimistes au terme de son investigation, le sondage date du premier trimestre de 2020. Il s’agissait d’une période encore calme, bien avant que la pandémie du Covid-19 ravage le monde, notamment l’économie des États-Unis. En raison de ce bouleversement, il faudra revérifier si la priorité des dirigeants est encore de mettre en place ces innovations au sein de l’organisation. Le basculement d’ici trois ans pourrait être remis en question.

En soi, l’arrivée de la 5G et du Wi-Fi 6 offre un nouvel élan pour n’importe quelle entreprise souhaitant optimiser ses performances. Quoi qu’il en soit, le contexte actuel ne permet pas encore aux dirigeants de se prononcer sur la nécessité d’introduire ces normes dans l’immédiat. Refaire une étude semble plus prudent afin de prendre en compte les circonstances actuelles.