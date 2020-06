Les emails sont indispensables à notre société. C’est le premier moyen de communication d’une entreprise. Avec la crise sanitaire et le travail à distance, ça l’est encore plus aujourd’hui. Toutefois, les emails de l’entreprise et notamment les emailings sont énergivores. Alors, quelle est l’action à privilégier pour rendre à la fois performantes ses campagnes d’acquisition emails, tout en limitant au maximum les effets néfastes sur l’environnement ? Retrouvez nos conseils ci-dessous.

Capitaliser sur les emails collaborateurs plutôt que d’envoyer systématiquement des emailings

Un email génère environ 10 grammes de Co2/an et avec une pièce jointe, on passe à 20 grammes de Co2. Il y a une réelle opportunité écologique à optimiser l’espace de communication qu’offrent les emails indispensables du quotidien, ceux envoyés par les collaborateurs. Comment ? En utilisant les signatures mails des collaborateurs. Une étude a dernièrement montré que chaque salarié d’une entreprise de 100 personnes envoie en moyenne 30 emails par jour, et en reçoit en moyenne 50. Faire l’autopromotion de l’entreprise et communiquer sur vos actualités avec une bannière cliquable permet d’optimiser au maximum l’espace de communication offert par l’email.

Il est autant visible qu’impactant car il est porté par les meilleurs ambassadeurs de l’entreprise, les collaborateurs. De plus, la communication diffusée peut être ciblée selon le métier du collaborateur.

Il existe des outils pour automatiser le déploiement de la signature email des collaborateurs depuis un seul poste.

Les bons gestes à adopter pour réduire l’empreinte carbone des emails

Très simplement, on peut limiter le surstockage et la surproduction d’emails et communiquer efficacement ! Voici quelques règles pour réduire l’empreinte carbone de votre entreprise :

🙏 Conservez pendant 15 jours maximum les emails réceptionnés. C’est le stockage et non les envois qui rendent les emails énergivores. Ou triez toutes les semaines votre boite mail et supprimer les messages inutiles.

🙏 Utilisez les emails collaborateurs pour diffuser vos actus, et ainsi dédoublonner l’envoi de vos emails.

🙏 Évitez les pièces jointes trop lourdes (plus de 2MO). Préférez un lien cliquable ou utilisez la signature mail pour diriger vers d’autres contenus via les boutons de la signature ou une bannière mail.

🙏 Désactivez l’envoi de notification dans votre boîte mail, ceux des réseaux sociaux par exemple.

👉 Le mieux : utiliser la signature email collaborateur pour diffuser du contenu cliquable redirigeant vers une landing page plutôt qu’insérer une pièce jointe ou diffuser des emailings.

L’efficacité des actions marketing est ainsi démultipliée avec une simple signature de mail. Chaque email envoyé par l’un de vos collaborateurs, sera assortie d’une signature mail professionnelle qui participe à la mémorisation de votre marque, et porte un second message qui viendra compléter le message du collaborateur.

Vous avez désormais toute la méthode pour utiliser l’email de manière responsable et donner une belle visibilité à vos communications.