Nombreuses sont les entreprises à organiser des événements en ligne ou en physique. D’autres proposent à leurs clients de prendre des rendez-vous. La gestion des réservations demande du temps, et parfois, avoir un assistant pour gérer ces dernières serait plus simple. Un assistant peut cependant vite coûter cher. Heureusement, il existe des solutions facilitant la prise de rendez-vous et surtout la rendant possible 24/7.

C’est notamment le cas d’Amelia. Ce plugin WordPress est spécialiste de la réservation automatisée et fonctionne 24 heures sur 24. Il permet ainsi aux clients de réserver à n’importe quelle heure de la journée, même lorsqu’il n’y a plus personne au bureau et de payer en ligne. C’est l’outil idéal pour les coachs et consultants, les salles de sport, les salons de beauté, etc. Amelia est ainsi une alternative à un autre outil facilitant la prise de rendez-vous, présenté plus tôt cette année, Harmonizely.

Des réservations automatiques à tout moment de la journée



Une fois sur Amelia, il faut créer un service ou un événement. Chacun à ses propres paramètres, avec par exemple la possibilité de payer en ligne ou sur place, renvoyer sur un lien précis, etc. Pour chaque événement ou service, une description, des photos, le prix, la durée peuvent être précisés. Il est aussi possible d’ajouter des paramètres personnalisés.

Du côté client, la réservation peut se faire pour une personne, ou bien pour des groupes. Sur chaque événement ou rendez-vous, un nombre maximal de participants peut être défini. L’option “réserver pour un ami” peut également être ajouté. Pour les rendez-vous, il est possible de les approuver automatiquement ou bien les mettre en attente jusqu’à ce que la personne concernée validé manuellement ces derniers. Des rappels sont envoyés aux clients en temps réel par mail ou par SMS, afin qu’ils n’oublient pas leurs rendez-vous.

Un outil qui rend plus productif au quotidien

Amelia permet également la création d’un espace client dans lequel ils peuvent annuler, reprogrammer un événement ou un rendez-vous ou encore supprimer leurs donnés. L’espace est ajouté sur le site avec un simple bout de code. Autre point important notamment en ce moment où le télétravail est de mise, Amelia s’intègre avec Zoom pour les événements en ligne !

Au niveau du backend, il est possible d’accéder à tous les rendez-vous clients: passés ou à venir, mais aussi aux événements fermés ou ouverts ! Le tableau de bord d’Amelia permet lui de suivre les performances de l’entreprise, avec notamment des indicateurs liés à la conversion.

Un accès à vie à Amelia pour moins de 50 dollars

Grâce à un deal unique sur Appsumo, il est possible de profiter d’Amelia à vie pour moins de 50 dollars ! L’offre Single à 49 dollars permet d’accéder à toutes les fonctionnalités citées ci-dessus, d’utiliser Amelia sur trois domaines, de profiter de mises à jour mensuelles, d’obtenir un nombre illimité de rendez-vous. Pour profiter d’Amelia sur six domaines, il faudra choisir l’offre Double à 98 dollars au lieu de 778 dollars. Enfin, pour 147 dollars, Amelia peut être utilisé sur 9 domaines.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.