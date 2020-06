Plus aucune relation commerciale ne se déroule sans qu’intervienne à un moment internet, un ordinateur ou un appareil mobile. Mais si l’ensemble des entreprises et des managers en entendent parler et ont l’impression de “faire du digital” dans leur entreprise, il y a souvent un monde entre ce qui est fait… et tout ce qui pourrait l’être.

Cette nouvelle formation Marketing Digital d’emlyon permet à un public professionnel de réellement prendre conscience de tout ce qui peut être accompli avec le marketing digital.

Ce certificat de 9 jours est une formation en présentiel qui sera déclinée en version e-learning d’ici la rentrée 2020. L’objectif ? Vous permettre de maîtriser les outils du marketing digital et d’optimiser la visibilité de votre entreprise sur le web.

Au programme : des vidéos, des cours, des diaporamas expliqués, des interventions et de nombreux autres contenus réalisés par des experts du marketing digital.

Le Certificat Marketing Digital d’emlyon est-il fait pour vous ?

Cette formation s’adresse à des managers travaillant dans des entreprises variées, comme l’industrie, les services ou encore le retail. Elle intéressera particulièrement ceux qui voient qu’autour d’eux le digital devient omniprésent dans les parcours client et qui cherchent à mieux comprendre les enjeux du marketing digital.

L’idée est de comprendre comment se conçoit et se déploie une stratégie de marketing digital, quelles sont ses grandes étapes et comment inclure le digital à toutes les étapes de l’expérience client.

Ils pourront alors à terme se positionner par rapport à leurs compétences et au potentiel de tout ce que l’on peut faire avec la technologie numérique, la data ou l’IA. Surtout, ils découvriront comment tout cela s’articule et comment utiliser ces outils dans leur métier.

Cette formation complète les aidera aussi à observer si ce qui se fait dans leur entreprise est en phase avec ce que le digital permet de réaliser.

Parmi les profils concernés, cela va du responsable marketing au webmaster en passant par les responsables e-business, les chefs de produit ou les consultants marketing.

Un enjeu majeur : comprendre les grandes étapes du marketing digital

Toute stratégie de marketing digital doit être réalisée en respectant des étapes clés. C’est justement tout l’enjeu du Certificat Marketing Digital d’en aborder le détail.

Les apprenants vont également apprendre la différence de maturité parfois très importante entre entreprises, des digital natives brands (dont le coeur de métier tourne autour du digital) à celles qui n’en sont qu’aux balbutiements.

Pour utiliser une métaphore montagnarde, l’utilisation du digital se situe entre le camp de base et le sommet de la montagne à escalader, en fonction de l’entreprise : certaines s’en servent à peine, d’autres utilisent tous les outils possibles.

Ces différentes étapes se basent aussi sur différents stades : adapter son organisation interne, faire évoluer les compétences des collaborateurs, acquérir les bons outils, utiliser une philosophie basée sur l’expérience utilisateur, etc.

On ne peut pas sauter d’étapes. C’est un processus souvent long et l’entreprise doit tendre vers cet objectif. Le plus difficile n’est pas la capacité à acheter les outils performants, c’est plutôt de changer de prisme par rapport à ces parcours centrés clients et à la manière de les appréhender.

Un contenu divisé en 3 modules thématiques

La formation est menée par Sylvain De Campou, consultant indépendant en marketing internet, ainsi que d’experts triés sur le volet, des pointures dans leur domaine. Citons par exemple un spécialiste LinkedIn qui abordera les méthodes pour monter des campagnes performantes sur le réseau social professionnel numéro un, ou un marketeur qui évoquera comment réussir des ventes complexes en accompagnant le client dans son parcours au travers du marketing automation.

Le Certificat Marketing Digital s’articule ainsi en 3 modules : les différents leviers du marketing digital, les tactiques marketing sur internet et les outils.

La trame de cette formation suit en réalité les différentes étapes à respecter dans l’élaboration d’une stratégie de marketing digital.

Le premier module répond donc à la question : “quand doit-on interagir avec nos clients pour leur pousser le bon contenu au bon moment et déclencher l’acte d’achat ?”. C’est une approche globale de la discipline.

Le deuxième module approfondit les tactiques marketing qui permettent de communiquer avec le client du début à la fin de son parcours d’achat et répond à la question : “comment orchestrer l’expérience client modélisée auparavant ?”

Enfin, le dernier module répond à la question “quels outils utiliser, quand et pour faire quoi ?”. C’est une analyse concrète des solutions technologiques à disposition des entreprises.

Tout au long des cours, un accent particulier est placé sur la data, ce futur qui est déjà là et qui a redonné ses lettres de noblesse au marketing. Avec la data, le marketing devient capable d’accompagner l’expérience client de bout en bout et joue un rôle aussi important que les ventes, les services client, etc. Il devient possible d’évaluer la contribution du marketing dans la stratégie des entreprises pour gagner et fidéliser leurs clients.

Cette formation innovante et sans prérequis est peut-être la mise à niveau dont vous avez besoin pour que votre entreprise puisse pleinement tirer parti des opportunités liées au digital.