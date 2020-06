Nous avions déjà une petite idée de l’évolution du marché des smartphones grâce à une étude menée par Canalys au milieu du confinement. Une chute de 13% du marché était annoncée. Finalement, d’après le cabinet d’étude Gartner, les ventes de smartphones ont chuté de 20,2% au cours du premier trimestre de l’année 2020. Évidemment, cette baisse est due à la pandémie de Covid-19 que nous traversons actuellement. Samsung, Huawei et Oppo ont enregistré des baisses à deux chiffres.

L’étude révèle que les consommateurs ont cessé de dépenser dans des produits “non essentiels” pendant plusieurs mois, par crainte d’effondrement de notre société. Une tendance observée à travers le monde entier. Anshul Gupta, analyste chez Gartner explique que :

“La pandémie de coronavirus a provoqué le pire déclin jamais enregistré sur le marché mondial des smartphones. La plupart des fabricants chinois et Apple ont été sévèrement touchés par les fermetures temporaires de leurs usines en Chine et par la réduction des dépenses de consommation due à la mise en place d’un confinement. On observe que Samsung, Huawei et Oppo ont enregistré les pires performances des cinq principaux fabricants de smartphones”.