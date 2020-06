Par nature complexes, les circuits achats et factures des organisations qui opèrent sur plusieurs sites peuvent transformer le quotidien des gestionnaires et des collaborateurs en un véritable cauchemar :

Absence de visibilité sur les engagements de dépenses.

Processus de validation opaques et inefficaces.

Pression administrative sur les équipes opérationnelles des sites distants.

Totale perte de maîtrise des coûts et délais de traitement mais aussi de la sécurité, de la traçabilité et de la conformité réglementaire des données et des processus.

Vous vous reconnaissez dans ces problématiques ?

Celui-ci explique pourquoi et comment la dématérialisation et l’automatisation des processus comptables peut répondre aux enjeux spécifiques des organisations multisites.

Vous y découvrirez notamment, le témoignage d’organisations qui ont réussi à optimiser leur processus comptables grâce à la démat’ comme le groupe Campéole avec ses 64 sites et ses 35 000 factures, ou encore l’avis d’expert de CEGI, éditeur de progiciels métiers, spécialiste des environnements multisites.

Yooz, éditeur d’une solution cloud de dématérialisation et d’automatisation du processus Purchase-to-Pay, vient de publier un livre blanc pour vous permettre de découvrir les avantages de ces technologies dans le processus d’achat.

L’automatisation : le fer de lance des services financiers

“Comment mon service financier peut-il réduire ses coûts et générer des gains en productivité ?” : c’est certainement le dilemme auquel votre entreprise est confrontée depuis des années. Et si l’automatisation des tâches était la solution ? Yooz en est convaincu. Dans son livre blanc, l’entreprise explique que cette solution technologique offre de nombreux avantages :

Elle libère le potentiel opérationnel des équipes de terrain

Elle accroît la productivité administrative

Elle fluidifie les circuits d’approbation

Alimentée par une puissante intelligence artificielle, l’automatisation va permettre aux entreprises multisites de gagner un temps précieux dans leur processus Purchase-to-Pay. Au fil des années, la prise de conscience se fait et les nouvelles technologies pénètrent petit à petit les directions financières. Une récente étude d’Oxford Economics montre qu’en 2020, seuls 23% des services financiers ne sont pas équipés d’un processus d’automatisation. Concrètement, sans cette technologie, le risque d’engorgement, d’allongement des délais ou de ralentissement dans l’exécution des processus demeure très élevé.

La dématérialisation : une solution pour réduire les coûts de gestion

La dématérialisation est également au cœur des nouvelles méthodes de fonctionnement des directions financières et des services comptables. Comme l’explique Yooz dans son livre blanc, grâce notamment à la signature électronique, les organisations gagnent en traçabilité, sur la sécurisation de leurs données et sur la simplification de leurs processus. Des datacenters certifiés ISO27001 ou Safe Harbor garantissent la sécurité et la disponibilité des données pour les entreprises qui les utilisent.

La dématérialisation permet aussi de réduire les coûts de gestion de 80%. Avec une facturation à l’usage, les outils Saas sont parfaitement adaptés à la saisonnalité des flux de facturation. Enfin, la dématérialisation répond aux enjeux d’instantanéité. Stockées et disponibles en temps réel, les données dématérialisées sont un avantage de taille dans votre stratégie Purchase-to-Pay.