Pour la 4ème édition consécutive, le Handitech Trophy se tiendra une nouvelle fois cette année. Six grandes étapes, du 18 juin au 16 novembre, pour développer des projets technologiques inclusifs. Depuis 2017, 450 projets innovants ont été déposés et 19 startups ont été récompensées.

Un concours tech pour améliorer le quotidien de tous

Le Handitech Trophy est né sous l’impulsion de JobinLive, en partenariat avec Bpifrance et Le Figaro Économie. Cet événement valorise les innovations qui ont du sens, qui contribuent à changer la société et à améliorer le quotidien de tous. Une fois de plus, c’est tout un écosystème qui se mobilise pour promouvoir des projets avec une forte capacité de développement. L’objectif de ce concours est de mettre en lumière des entrepreneurs engagés qui permettent de désenclaver le handicap ou la perte d’autonomie. Franck Duthil, co-fondateur du Handitech Trophy, explique que :

“Parce que nous vivons une période de crise qui bouleverse profondément nos quotidiens, nous sommes plus que jamais convaincus que les solutions technologiques restent des leviers extraordinaires d’inclusion et peuvent bénéficier à tous. Ainsi, nous sommes heureux de mobiliser, pour cette 4ème édition, un nombre important d’entreprises, écoles, médias et institutions soucieux.se.s de s’engager au cœur d’un évènement solidaire et social”.

Les étapes de cette nouvelle édition :

Phase #1 du 18 juin au 31 août : appel à projet

Phase #2 le 3 septembre : comité de pilotage

Phase #3 le 17 septembre : réunion de jury d’experts

Phase #4 le 8 octobre : Handipitch

Phase #5 du 12 au 18 octobre : vote des collaborateurs

Phase #6 le 16 novembre : cérémonie de remise des prix

Le Handitech Trophy permet de répondre aux enjeux sociétaux

À travers le monde, le handicap concerne 1 milliard de personnes. Cela représente environ 13% de la population mondiale. Un chiffre qui ne cesse d’augmenter du fait de la croissance et du vieillissement de nos populations. L’intelligence artificielle, la robotique ou le digital, permettent aujourd’hui de répondre aux grands enjeux sociétaux qui sont les suivants : mieux affronter la maladie, dépasser le handicap, ou encore accroître la mobilité de tous.

Cette année encore, plusieurs récompenses sont prévues pour les lauréats. Avec 450 projets inclusifs déposés depuis 2017, Franck Duthil en est convaincu :