L’entreprise américaine Netflix vient tout juste de racheter le mythique cinéma Egyptian Theatre. La gestion de cet établissement historique sera menée en collaboration avec l’association Cinémathèque américaine. Ce nouvel investissement représente pour Netflix l’occasion de marquer un peu plus sa position parmi les leaders dans l’industrie du cinéma aux Etats-Unis.

Egyptian Theatre, acheté par Netflix et cogéré avec son ancien propriétaire

Vendredi dernier, Netflix a conclu le rachat du cinéma historique de Los Angeles, Egyptian Theatre. Fondé en 1922, ce cinéma mythique avait eu l’immense honneur d’accueillir l’avant-première du film muet « Robin Hood » qui fut interprété par Douglas Fairbanks dans le rôle-titre. Par la suite, cet établissement a beaucoup marqué le public par le lancement de nombreux films, comme « La Ruée vers l’or » de Chaplin ou les « Dix Commandements » de Cecil B. DeMille.

Malgré la fermeture de l’Egyptian Theatre dû à la pandémie de coronavirus, le rachat de ce cinéma mythique marque un réel tournant dans l’histoire de la ville. Le maire de la ville Eric Garcetti et particulièrement ravi de cette vente et souligne que ce partenariat permettra de préserver un lieu phare du patrimoine culturel de Los Angeles. Il rajoute également que « L’amour pour le cinéma est indissociable de l’histoire et de l’identité de Los Angeles ».

Le géant de la vidéo en ligne a racheté Egyptian Theatre auprès de Cinémathèque américaine avec lequel il partagera sa gestion. Cette association à but non lucratif a déjà racheté et rénové cet établissement en 1996. Les négociations avaient débuté un an et demi plus tôt.

Un an après l’achat du Paris Theatre de New York

Le géant de la vidéo en ligne prévoit de diffuser ses films dans l’établissement et d’y lancer certains évènements spéciaux. La présidente de Cinémathèque américaine, Rick Nicita, a aussi déclaré sur Los Angeles Times que le cinéma continuera à programmer ses projections les vendredis, samedis et dimanches.

Netflix et la Cinémathèque américaine n’ont pas communiqué le montant exact de la transaction. Rappelons que l’an dernier, Netflix avait déjà racheté un autre cinéma historique à New York, le Paris Theatre. Les experts de ce secteur pensent que ces investissements permettront à Netflix d’exercer sa pleine puissance dans le secteur du cinéma aux Etats-Unis. Netflix fait actuellement pression aux Etats-Unis pour que les films soient diffusés plus rapidement en ligne à la suite de leur projection en salle.