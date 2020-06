Cette nouvelle n’a rien de révolutionnaire, mais c’est une nouvelle preuve supplémentaire des investissements du groupe Facebook dans son service dédié au jeu, Facebook Gaming. À première vue, Go Go Bots est un jeu qui présente toutes les caractéristiques d’un jeu mobile réussi.

Prêts à découvrir l’expérience Facebook Gaming ?

Ce sont les Ustwo Studios, une division de l’entreprise Monument Valley, qui sont à l’origine de ce nouveau jeu vidéo. Si on devait résumer, on pourrait dire que Go Go Bots est un jeu d’escalade stratégique qui se déroule dans un futur cyberpunk chaotique. Vous pourrez choisir parmi l’un des cinq robots disponibles pour démarrer votre ascension. Chaque personnage a ses propres pouvoirs. Vous vous lancerez soit dans une course contre la montre soit dans une course contre vos amis.

En effet, il existe deux modes de jeu : Seasons, un mode qui vous permet de jouer en solo, tandis que Grand Prix vous permet de vous mesurer à d’autres joueurs, réels. Pour accéder à ce nouveau jeu, rien de plus simple : il vous suffit de le lancer depuis l’application Facebook. Vous n’avez pas à le télécharger et c’est plutôt pratique. La véritable force de Go Go Bots est qu’il permet aux joueurs de s’affronter directement depuis Facebook Gaming.

Go Go Bots : un jeu qui rassemble

C’est une formule que Facebook souhaite développer. C’est pour cette raison que le géant des réseaux sociaux déployait récemment sa propre application Facebook Gaming. Pour concurrencer Twitch, YouTube et Mixer évidemment, mais aussi pour imposer sa marque de fabrique dans un nouveau style de jeu, plus social.

Cette application dédiée au jeu propose une expérience similaire à celle proposée sur l’onglet “Gaming” du site web de Facebook. Les streamers peuvent y diffuser du contenu ou simplement regarder leurs joueurs préférés. Leo Olebe, responsable des jeux sur Facebook, a déclaré que :

“Nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler avec Ustwo, car ils ont une expérience incroyable et que c’est une entreprise formidable. Nous partageons une vision similaire sur la création de jeux accessibles et interactif. Avec l’état dans lequel notre monde se trouve aujourd’hui, l’actualité du Covid-19, plus de gens jouent et regardent les gens jouer. Nos utilisateurs recherchent des expériences de jeu exceptionnelles comme celle-ci”.

Facebook Gaming a du retard sur ses concurrents. Si le réseau social Facebook compte 2,5 milliards d’utilisateurs, l’entreprise peine tout de même à se faire une place dans le monde du streaming. Cela malgré des investissements massifs et des rachats de joueurs. On pense notamment à la streameuse Corinna Kopf qui est passée de Twitch à Facebook Gaming. Quelques mois plus tôt, DisguisedToast quittait aussi Twitch pour rejoindre Facebook Gaming. Cette nouvelle formule de jeu directement accessible depuis Facebook Gaming et beaucoup plus social peut faire la différence.