Après des années d’attente et de demandes incessantes, Twitter plie et offre enfin la possibilité à ses utilisateurs de programmer leurs tweets. Ils pourront également les enregistrer en brouillon s’ils le désirent.

Au mois de novembre 2019, Twitter lançait une phase de test pour la programmation de tweets sur la version web de sa plateforme. C’est donc après plusieurs mois, que l’oiseau bleu a décidé de finalement ouvrir officiellement cette fonctionnalité à l’ensemble de ses utilisateurs. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs qui devaient jusqu’à présent passer par des services tiers, tels que Hootsuite ou Buffer, pour pouvoir programmer leurs publications sur l’oiseau bleu.

Not quite ready to send that Tweet? Now on https://t.co/fuPJa36kt0 you can save it as a draft or schedule it to send at a specific time –– all from the Tweet composer! pic.twitter.com/d89ESgVZal

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 28, 2020