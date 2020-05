Avec la pandémie de COVID-19, les vidéos conférences, les appels sur Zoom, les lives et autres contenus vidéos en ligne sont devenus beaucoup plus communs. Par moment, il est difficile de se concentrer sur la vidéo et ainsi plus facile de passer à côté de moments clés. Par ailleurs, retranscrire une vidéo est une tâche qui prend du temps.

C’est pourquoi Lazare Rossillon a lancé Spoke, avec Vincent Combey et Julien Boursaly. Il y a 5 mois, les trois compères ont commencé à développer une intelligence artificielle de montage vidéo, pour les professionnels de la vidéo : Aiced. Avec le confinement, ils ont imaginé un autre moyen d’utiliser cette technologie. Spoke permet ainsi d’enregistrer, résumer et retranscrire n’importe quelle conversation vidéo, conférences, entretiens, vidéos YouTube…

Les moments clés de vidéos retranscrits automatiquement



Avec Spoke, il est possible grâce à de simples raccourcis claviers, de marquer certains moments lors d’une conférence vidéo, afin d’obtenir par la suite, une transcription de ce passage. L’idée étant de marquer les moments importants, notamment grâce au raccourci clavier M + ⌘.

Ensuite, on obtient une retranscription de ces passages, ainsi que les extraits vidéo correspondants. Pour finir, il est possible de partager les moments forts retranscrits, en quelques clics à des collègues, des amis sur Facebook, LinkedIn, Slack ou encore WhatsApp ou tout simplement de conserver ces images dans des archives. Spoke est disponible dans 120 langues.

Un outil à tester gratuitement

Spoke est pour l’instant disponible en version bêta. Pour le moment, il est simplement possible de créer un compte. Lorsque l’application sera disponible, de 15 jours d’essai gratuit seront proposés afin de tester l’outil. Cet essai permettra d’enregistrer de manière illimité des appels, sauvegarder ces derniers en un clic et partager instantanément les enregistrements. Une fois la période d’essai terminée, un abonnement mensuel à 9,99 euros par mois ou annuel à 7,99 euros par mois sont proposés.