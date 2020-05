Quelques semaines seulement après l’arrivée du mode sombre sur iOS, Google continue d’améliorer son interface Gmail avec le lancement du menu “Quick Settings” sur desktop. Grâce à celui-ci, vous pourrez personnaliser facilement, rapidement et en temps réel, l’affichage de votre boite de réception.

Vers une personnalisation plus facile de l’interface Gmail

Cette nouvelle fonctionnalité “Quick Settings” (“Réglages Rapides”) se matérialise par un menu affiché dans un panneau latéral et dans lequel l’utilisateur trouvera plusieurs options d’affichage : densité du texte, thème, fenêtre de prévisualisation, disposition des volets de lecture, choix du type de boîte de réception… Autant de paramètres que les usagers pourront personnaliser rapidement et facilement en seulement quelques clics. À noter que chaque modification apportée est affichée en temps réel. Un petit plus pratique, puisqu’il permet de vérifier immédiatement si un élément vous convient ou non.

Ces paramètres étaient déjà personnalisables sur Gmail, mais moins faciles d’accès puisque l’utilisateur devait passer les paramètres généraux du service afin d’y accéder. Il n’était pas non plus possible de voir les changements effectués directement, ce qui pouvait mener à des allers-retours longs et fastidieux.

Pour faire apparaître le menu “Quick Settings”, il suffit de cliquer sur le bouton des paramètres situé en haut et à droite de l’écran. Toutefois, cette fonctionnalité n’est pas encore disponible pour tous. En effet, sur son blog, Google précise que son déploiement sera progressif et qu’il se fera par vagues ; au plus tard, tous les utilisateurs devraient pouvoir en bénéficier d’ici le 7 juillet 2020.

Google ne se repose pas sur ses acquis

Si Gmail compte plus d’1,5 milliard d’utilisateurs à travers le monde, il ne se repose pas sur ses acquis pour autant, bien au contraire. L’expérience utilisateur est constamment améliorée par les équipes de Google afin de préserver sa place de numéro un dans le domaine. Cette année, Gmail a déjà lancé une option permettant d’avoir plusieurs signatures afin de les changer en fonction de vos destinataires et a aussi ajouté de nouveaux filtres pour faciliter la recherche de vos e-mails.

Avant ça, le service avait également déployé une fonctionnalité permettant de joindre des mails en pièce jointe sans les télécharger. Autant d’améliorations apportées en continu qui permettent à Google de proposer un service toujours en phase avec les attentes de ses utilisateurs.