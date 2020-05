Le mot Smartphone est une association de deux mots anglais à savoir « Smart » qui veut dire « Intelligent » et « Phone » qui veut dire « Téléphone ». Le Smartphone est pour ainsi dire un téléphone intelligent. Dans la pratique, il s’agit de téléphones remplis de fonctionnalités des plus usuelles aux plus sophistiquées. Grâce aux applications qu’on y installe en quelques clics, ils peuvent quasiment tout faire. On est passé de simples outils de communication à des gadgets multifonctionnels nous facilitant la vie dans bien des domaines. Toutefois, s’offrir un Smartphone n’est pas une entreprise aisée. Il en existe des milliers de modèles se démarquant les uns des autres par notamment le prix, la taille, la forme, les fonctionnalités particulières, etc. Le consommateur peut rapidement s’y perdre, à l’heure de se décider. A cela s’ajoute le risque bien présent d’effectuer un mauvais choix et partant un mauvais investissement.

Identifiez au préalable votre besoin

Il est facile de se laisser impressionner et parfois distraire quand on n’identifie pas clairement son besoin à l’avance. Les fonctionnalités dont disposent les Smartphones sont généralement captivantes et vous pouvez vous retrouver à acheter tel Smartphone particulièrement sophistiqué sans en avoir réellement besoin. C’est bien prouvé que la plupart des personnes disposant d’un Smartphone n’en utilisent même pas 10% de leur réelle capacité. En effet, à quoi servirait-il de dépenser une fortune pour s’offrir un téléphone dernier cri, pour ne l’utiliser que pour les appels, les applications SMS, les réseaux sociaux et pour faire des photos ? C’est bien généralement tout ce qu’on fait avec un Smartphone, pour la plupart. Ce n’est pas mal en soi mais inutile d’acheter le dernier iPhone si ce n’est que pour ça. Il existe plusieurs autres modèles qui sauront remplir tous ces rôles sans vous coûter les yeux de la tête. Un dossier dédié sur Phonandroid pour un classement des meilleurs smartphones vous offre toutes les informations pour identifier le Smartphone idéal pour votre besoin.

Vérifier les mémoires

Il est généralement question de la mémoire RAM et la mémoire interne ou mémoire de stockage. La mémoire RAM est celle qui est sollicitée pour l’exécution des tâches courantes du téléphone. Si vous destinez votre téléphone à un usage particulièrement prenant (montage vidéo, conception graphique, etc.) et comptez y installer plusieurs applications simultanément fonctionnelles, il est recommandé d’opter pour un téléphone d’au moins 3Go de mémoire RAM et idéalement 4Go. La meilleure RAM qu’il est actuellement possible d’avoir est de 6Go. En dessous de 3Go cependant, le téléphone risque de ne pas être très performant et d’avoir des bugs réguliers. Il vaut mieux éviter.

Pour ce qui concerne la mémoire de stockage ou mémoire ROM, cela dépend des données que vous comptez stocker. Plus vous comptez conserver des fichiers de toutes sortes sur votre Smartphone plus la mémoire de stockage doit être grande. Il faudrait viser néanmoins entre 32Go et 64 Go en moyenne pour un meilleur confort d’utilisation. La mémoire de stockage est généralement extensible dans tous les cas grâce à une carte mémoire additionnelle notamment.

Vérifier l’état de la batterie

L’un des problèmes les plus embêtants que rencontrent les utilisateurs de Smartphones est sans doute l’autonomie de la batterie. Plusieurs en sont contraints à se déplacer avec un Power Bank pour y remédier et c’est parfois encombrant. Une batterie qui ne peut tenir au minimum une journée d’utilisation n’est pas très pratique. Phonandroid vous offre des informations spécifiques relatives à chaque modèle pour identifier le Smartphone qu’il vous faut. Ce qui devrait attirer votre attention à ce niveau est la capacité de la pile. Les meilleures batteries sont celles qui ont une capacité qui excède les 4000 mA. Entre 3000 et 4000 mA également ça pourrait faire l’affaire mais il faut éviter de descendre en dessous de 3000 mA dans tous les cas. Intéressez-vous également de préférence aux batteries alimentées, pour une bonne vitesse de charge.

Caméra et écran

Si l’usage de la Caméra est déterminant pour vous, si vous êtes amateur de photos et de vidéos de bonne qualité par exemple, vous devriez choisir une Caméra au-delà de 10 mégapixels avec une ouverture f/1.5 de préférence. S’il s’agit d’une Caméra double avec un rétro éclairage et un agrandisseur visuel, c’est encore mieux.

Pour ce qui concerne l’écran, le meilleur est probablement celui de taille comprise entre 6 et 6.4 pouces. S’agissant des dimensions, un écran de dimensions 18 :9 est acceptable tandis que les écrans de dimensions 16:9 sont à éviter. Il est aussi question de la résolution de l’écran pour un bon confort visuel. Préférez idéalement un écran de résolution QHD-QHD+ ou à défaut FHD-FHD+. Dans tous les cas vous devriez éviter la HD-HD+.

Processeur, système d’exploitation et accessoires

Les processeurs Snapdragon 845 et Exynos 9810 sont parmi les meilleurs que vous pouvez avoir. Le Kirin 970 et le Bionic A11 sont également satisfaisant à bien des égards. Le Snapdragon 680 et Helio P60 sont également de bons processeurs. Par contre, le Snapdragon 630 et le Helio P23 sont les moins bons.

Pour ce qui est du système d’exploitation, prenez la dernière version Android et vous pouvez être rassuré de faire un excellent choix. Les accessoires ne sont pas à négliger et entre deux téléphones qui se valent au niveau des fonctionnalités, ils peuvent vous aider à vous décider.