Le 26 mai 2020, Facebook a annoncé le changement de nom de son portemonnaie électronique. Ainsi, Calibra devient Novi. Ce portemonnaie est destiné à, un jour, offrir l’accès à la Libra, et à d’autres services financiers. D’ailleurs, il est probable que la médiatisation du projet de monnaie ait créé une confusion entre Libra et Calibra. Il n’y aura désormais plus de risque de se mélanger les pinceaux.

Également, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg avait rapidement été retoqué pour la grande similitude du logo de Calibra avec celui d’une autre société : Current. Situation d’autant plus problématique qu’elles opèrent sur le même secteur : les services financiers. Conçus à 3 années d’intervalles, par la même agence, il est possible que Facebook ait été obligé de faire machine arrière.

Voilà donc Novi. Son nom est vient du latin « novus » pour nouveau et « via » pour « voie ». Une désignation suffisamment explicite de la volonté du groupe d’offrir un accès à des services financiers à tous, peu importe l’endroit où l’on se trouve dans le monde. Facebook étant resté discret sur Calibra, Novi nous apparait presque comme un nouveau produit.

C’est donc la succursale Novi Financial qui aura pour vocation de développer le portemonnaie numérique et les services qui y seront associés. Sa missions ne change pas, Facebook veut rendre le transfert d’argent aussi simple que l’envoie d’un message. Une promesse universelle qui doit autant satisfaire des personnes vivant dans des pays développés, que d’autres étant dans des pays où l’accès au compte bancaire est complexe.

Les projets de Novi sont indirectement liés au développement de la Libra. Malgré quelques rebondissements, elle devrait finir être lancée un jour, si les régulateurs s’alignent. De son côté, Novi croisera certainement moins d’embûche sur son parcours, et l’on pourrait s’attendre à un lancement courant 2021.